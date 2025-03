Z umetno inteligenco do glasu mrtvega igralca (FOTO)

Umetna inteligenca (UI) vse bolj kroji čedalje več različnih področij. Tako je tudi iz Amazona v teh dneh prišla novica, da bo njihova pretočna platforma Prime Video v teh dneh začela testirati sinhronizacijo, ki jo bodo ustvarili s pomočjo UI, in sicer vda bi na tak način mednarodne vsebine postale bolj dostopne gledalcem po vsem svetu«.

Pilotni program bo sprva vključeval 12 licenciranih filmov in serij, ki prej niso imeli sinhronizacije. Storitev bo v začetni fazi ponujala sinhronizacijo v angleščini in »latinskoameriški španščini", poroča AFP.

»V Prime Videu verjamemo v izboljšanje uporabniške izkušnje s praktično in koristno uporabo umetne inteligence," je povedal Raf Soltanovich, podpredsednik tehnologije pri Prime Videu in Amazon MGM Studios. "Z veseljem raziskujemo nove načine, kako serije in filme narediti bolj dostopne in prijetne za gledalce,« je dodal.

A novost prihaja v obdobju, ko sindikati v kulturnih oziroma kreativnih industrijah opozarjajo na eksistenčno krizo umetnikov, ki se bojijo, da jim bo umetna inteligenca odvzela delo. Prav vprašanje UI je bilo eden ključnih dejavnikov odmevnih hollywoodskih stavk leta 2023, saj so igralci in scenaristi izražali strah, da bodo studii uporabili umetno inteligenco za naloge, ki jih opravljajo plačani ustvarjalci.

Prime Video, ki ima več kot 200 milijonov uporabnikov po vsem svetu, poroča o naraščajočem zanimanju za vsebine ne glede na državo izvora. V nasprotju z nekaterimi konkurenti Amazon sicer poudarja, da pri svojem pristopu združuje umetno inteligenco s človeškim znanjem, saj pri nadzoru kakovosti sodelujejo strokovnjaki za lokalizacijo.

Oživitev mrtvega

Decembra lani je denimo YouTube razširil svojo funkcijo samodejne sinhronizacije z umetno inteligenco na stotisoče kanalov, ki sodelujejo v YouTube Partner Programu in ustvarjajo poučne ter informativne vsebine. Sistem samodejno generira sinhronizacijo v osmih jezikih za angleške videoposnetke, vključno s francoščino, nemščino, hindujščino, italijanščino, španščino, indonezijščino, japonščino in portugalščino. Vsebino v teh jezikih trenutno lahko sinhronizirajo le v angleščino. Prav kakovost je tista, ki zaenkrat še ne ustreza vsem standardom. YouTube namreč priznava, da je »tehnologija še vedno precej nova in ni vedno popolna«.

V drugem nedavnem projektu pa sta Lumiere Ventures in zagonsko podjetje za umetno inteligenco ElevenLabs napovedala sodelovanje pri ponovni ustvaritvi glasu pokojnega francoskega igralca Alaina Dorvala, ki je skoraj pet desetletij sinhroniziral Sylvestra Stallona. Projekt, razvit s podporo Dorvalove družine, želi ohraniti prepoznavni glas, s katerim so francoski gledalci povezovali Stallonove like, potem ko je Dorval februarja letos umrl.