Z ulice rešili pingvina

Patruljiranje po ulicah praviloma mirnega Strelleyja v grofiji Nottinghamshire ne prinese posebnosti, tokrat pa so policisti kar onemeli. Po ulicah vasi, ki šteje manj kot 700 prebivalcev, se je namreč mirno sprehajal pingvin!



Očitno je taval vso noč, domnevajo policisti, ki so utrujeno žival opazili v zgodnjih jutranjih urah in kmalu ugotovili, da je humboldtov pingvin najverjetneje pobegnil z bližnje farme. Po-po, kot so prikupni živali nadeli vzdevek možje postave, se je očitno uspešno ognil sicer redkim sprehajalcem in vozilom, kot so pojasnili, je bil ob srečanju s policisti zelo prijazen in se je z njimi tudi fotografiral. Po-po je nedvomno eden najprijaznejših prebivalcev Strelleyja, so se strinjali možje postave in nemudoma obvestili bližnjo farmo, s katere so pingvinu takoj priskrbeli ustrezen prevoz do doma.



Farma je na območju Broxtowa zelo priljubljena in priteguje številne obiskovalce, pa tudi tatove: pred letom in pol so možje postave po dveh mesecih rešili pogrešana in k sreči nepoškodovana pingvina, potem ko ju je 23-letnik preprosto odtujil z iste farme in v kletki odnesel kar v svoj dom v bližnji Preston. Humboldtovi pingvini so sicer doma v Južni Ameriki in veljajo za ranljivo živalsko vrsto.