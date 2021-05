Z loterijo bodo spodbudbujali državljane, da bi se cepili, nagrade so bogate

Poljska namerava s posebno loterijo spodbuditi državljane, da bi se cepili proti covidu-19. Koordinator poljske vlade za cepljenje Michal Dworczyk je danes napovedal, da bo poljska vlada za to namenila več kot 31 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Loterija naj bi se začela 1. julija. Sodelovali bodo lahko tudi tisti, ki so že bili cepljeni proti covidu-19. Glavni dobitki so dve denarni nagradi po preračunano 223.000 evrov ter avto na hibridni pogon. Vsaki dvatisoči, ki bo sodeloval v loteriji in bo cepljen, bo prejel tolažilno nagrado v višini 110 evrov.



Po podatkih poljske vlade so doslej proti covidu-19 cepili 18,3 milijona ljudi, dobrih 5,6 milijona je polno zaščitenih s cepivi. Poljska ima sicer skoraj 38 milijonov prebivalcev.

