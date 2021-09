Z dronom ujel Nessie?

Razlaga, da gre za jato jegulj, ni prepričala nikogar.

Škotsko jezero in znamenitosti ob njem pritegujejo vse več turistov. FOTO: Bukki88/Getty Images

Obstaja ali ne obstaja, to je še vedno vprašanje ... Škotsko jezero Loch Ness je med pandemijo pridobilo nove oboževalce, ljubitelje narave in avanturiste, ki so si ob dolgotrajnih zaprtjih privoščili dolga opazovanja vodne gladine in snemanje morebitnih nenavadnih pojavov. In tistih, ki trdijo, da so uzrli razvpito Nessie, je čedalje več, nazadnje pa naj bi jo z dronom v objektiv sicer povsem po naključju ujel tudi domačin, medtem ko je snemal dobrodelno tekmovanje s kanuji.Nihče od udeležencev ni med samo regato, med katero so zbirali sredstva za raziskovanje alzheimerjeve bolezni, opazil pod gladino ničesar nenavadnega, a ko je zakrožil Richardov posnetek na youtubu, so številni onemeli. Video namreč po mnenju mnogih jasno razkriva nenavadno in gromozansko bitje, ob katerem ni mogoče pomisliti na kaj drugega kot na Nessie. »Večkrat sem si ogledal posnetek, in prav zares se moram strinjati, da je podoba prav takšna, kakršno so opisovali drugi, ki naj bi jo videli,« je presenečen Richard, nekateri pa so ob pregledovanju posnetka celo ocenili, da Nessie krasi tigrasti vzorec. Samo od poletja naj bi skrivnostno prebivalko jezera, ki se je s svojim mitom vpisala celo v Guinnessovo knjigo rekordov, opazili štirikrat. Prvo videnje sega v daljno 6. stoletje, zapisov in poročanj o njenem življenju pa je ničkoliko, mnogi so bili tudi podlaga za filme in dokumentarce.Legenda o pošasti v prostranem jezeru, ki prekriva 56 kvadratnih kilometrov površine, je med pandemijo očitno dobila nove razsežnosti, no, znanstveniki pa so pred dvema letoma ponudili bolj racionalno razlago. Na podlagi DNK-vzorcev iz vode v jezeru ne živi grenlandski morski pes, jeseter, veliki som ali celo pleziozaver, kot so mnogi domnevali poprej, najverjetnejša razlaga pa je orjaška jegulja oziroma jata jegulj, ki pod gladino skupaj ustvarijo skrivnostno podobo. A kljub znanstvenim utemeljitvam Nessie še naprej buri duhove in domišljijo, dokazujejo čedalje številnejši obiski škotskega jezera.