Vztrajna potnica postala spletni hit: »Zaradi 200 evrov ne odneham« (VIDEO)

Posnetek potnice, ki se na letališču trudi spraviti kovček v kovinski kalup za preverjanje ročne prtljage, je postal viralen hit na TikToku.

Njena odločenost, da dokaže, da kovček ustreza predpisanim meram in se tako izogne doplačilu 200 evrov, je sprožila razpravo o vse strožjih pravilih letalskih prevoznikov.

»Nikoli ne odnehaj«

Video je objavila uporabnica Arina (@summermken_official) in je do zdaj zbral več kot 13 milijonov ogledov.

Na posnetku je videti, kako Arina pri prijavi na let z velikim naporom poskuša potisniti svoj kovček v kovinski okvir za merjenje dimenzij, nato pa se prav tako muči, da ga izvleče. V opisu videa piše: »Nikoli ne odnehaj – vsaj ne zaradi 200 evrov.«

Težava s štirimi enakimi kovčki

Video je bil posnet v Parizu pred letom z nizkocenovno družbo v London. Osebje je izbralo njeno prtljago za preverjanje velikosti. Arina in njeni spremljevalci so imeli štiri enake kovčke, a tri so morali oddati, ker »niso bili videti kot ročna prtljaga«.

Po pravilih letalske družbe Vueling lahko vsak potnik brezplačno vzame eno torbo, ki gre pod sedež (do 40x30x20 cm). Večja ročna prtljaga (do 10 kg in 55x40x20 cm) se doplača – cena je od 10 do 59 evrov, če storitev kupite vnaprej, oziroma od 45 do celo 75 evrov, če plačate na letališču.

»Popolno prileganje« in jeza nad prevoznikom

Gledalci na TikToku so pohvalili Arinino vztrajnost. »Njen obraz – to je obraz, ki pravi: 'Rekla sem ti'«, je zapisal eden. »Razumem njeno jezo,« je dodal drugi. Mnogi so jo označili za »ikono« in »kraljico«, eden pa je pripomnil: »To je popolno prileganje.«

Drugi so kritizirali letalske družbe: »Zavrniti prtljago, ki je le za centimeter prevelika, je naravnost pikolovsko,« poroča index.hr.

