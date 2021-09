Vzburjene oboževalke: hotele spoznati zvezdnika, pa trčile v zid (VIDEO)

Tyler Herro je ena izmed košarkarskih zvezd ekipe Miami Heat. Ko je bil obkrožen z oboževalci in je dajal avtograme, je odjeknil glasen pok. Igralec in drugi so pogledali, kaj se dogaja in imeli kaj videti.



Nekaj deklet je tako lezlo iz vozila s katerim so trčile v zid. Očitno so bile vse iz sebe, da bodo srečale svojega idola, da so pozabile na vse in se zaletele ...





