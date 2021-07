Vstopil v apartma, nato pa šok: na steni je zagledal tole (VIDEO)

Na twitterju se je pojavil posnetek turista, ki ga je v apartmajski sobi pričakalo neprijetno presenečenje. Ne steni je bila neznana žival. »Ljudje, v Kambodži sem in nekaj sem našel v svojem apartmaju. Kdo ve, kaj je to?« je vprašal.Sledilci mu niso znali odgovoriti, so mu pa svetovali, da bi bilo najbolje, da čim prej zapusti sobo, preden bo stvor izlegel jajčeca, pišejo tuji mediji. Priporočili so mu tudi, naj žival zažge. Drugi so mu poskušali racionalno pojasniti: »Mogoče gre za skupino žuželk, ki se v določenem stadiju zberejo na kupu in potem na videz skupaj tvorijo ogromno žuželko.«Med komentarji so se našli tudi taki, ki so menili, da gre za lažni posnetek. »Če gre za lažni posnetek, potem samo ugasni računalnik in bo izginila,« mu je svetoval nekdoo.