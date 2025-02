Vstavili so ji napačen zarodek, otroka morala po petih mesecih vrniti biološkim staršem

Američanka, ki je po umetni oploditvi donosila in rodila otroka, ki biološko ni bil njen, je sprožila sodni postopek proti kliniki za umetno oploditev. Kljub napaki klinike, na kateri so ji vstavili napačen zarodek, je namreč otroka vzgajala več mesecev in ga želela obdržati, vendar so skrbništvo zahtevali njegovi biološki starši in ga tudi dobili.

Njej je to pustilo hude čustvene travme.

Ni jasno, kaj se je zgodilo z njenim zarodkom. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Rodila temnopoltega otroka

Krystena Murray iz zvezne države Georgia se je odločila za otroka s pomočjo umetne oploditve in darovalca. Na kliniki Coastal Fertility so opravili postopek zunajtelesne oploditve (IVF). Belka je izbrala darovalca sperme, ki je imel tako kot ona svetle lase in modre oči, vendar je decembra 2023 rodila temnopoltega otroka. DNK-test je kasneje potrdil, da z otrokom nista biološko povezana, kljub temu pa ga je v prvih mesecih vzgajala in z njim vzpostavljala vez.

Ko je klinika o napaki obvestila otrokove biološke starše, so ti zahtevali skrbništvo. Pri petih mesecih otrokove starosti so ga tako predali biološkim staršem. Potem ko so ji njeni odvetniki povedali, da nima nobenih možnosti za zmago na družinskem sodišču, se je ženska prostovoljno odpovedala skrbništvu. Otrok zdaj živi pri svojih bioloških starših v drugi državi z drugim imenom.

»Nositi otroka, se zaljubiti vanj, ga roditi in zgraditi posebno vez z njim, vse zato, da bi ga vzeli. Nikoli si ne bom popolnoma opomogla od tega,« je sporočila v izjavi prek svojega odvetnika. Otroka verjetno ne bo nikoli več videla, piše v tožbi, v kateri od klinike zahteva odškodnino. Povrhu pa 38-letnica ne ve, kaj se je zgodilo z njenim zarodkom.