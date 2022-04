Vsi govorijo o zadetku: slovenske nogometašice pri 17 : 0 grdo ponižale nasprotnice (VIDEO)

V 16. krogu prve ženske nogometne lige je bila na tekmi med Radomljami in Krimom zabeležena nenavadno velika razlika v zadetkih. Nogometašice Radomelj so zmagala s kar 19 : 0.

Radomljanke so bile vso tekmo suverene, članice Krima pa praktično niso mogle nič, po vsaki napaki so bile kaznovane z zadetkom. Nogometašice ŽNK Radomlje so bile očitno prehud nasprotnik, še dodatno pa so nasprotnice ponižale pred koncem tekme.

Ob izvajanju strela iz kota tik pred koncem tekme je v 16-metrski prostor Krima prišla še vratarka Radomelj in zabila gol. Pri izidu 17 : 0 nogometašicam Radomelj tega seveda ni bilo treba storiti, a se niso ustavile in so zatresle mrežo nasprotnic še dvakrat.