V ŠANGHAJU

Vsesplošno ogorčenje: na razstavo pripeljal psa s tetovažo

Lastnik mehiškega golega psa je v Šanghaju sprožil ogorčenje. Njegov ljubljenček ima na hrbtu ogromno podobo zmaja.
Fotografija: Pes je moral za to podobo zelo trpeti. FOTO: Youtube
Odpri galerijo
Pes je moral za to podobo zelo trpeti. FOTO: Youtube

A. J.
30.08.2025 ob 11:10
A. J.
30.08.2025 ob 11:10

Poslušajte

Čas branja: 2:11 min.

Obiskovalci 27. azijske razstave hišnih ljubljenčkov v Šanghaju, ki je potekala sredi avgusta, so bili šokirani nad golim mehiškim psom z ogromno tetovažo zmaja na hrbtu. Pes s tatujem v slogu pripadnikov japonske kriminalne združbe jakuza je bil ena največjih atrakcij na razstavi, njegove fotografije so obšle svet. Manj navdušeni nad njim so bili ljubitelji živali, ki so dvignili glas, češ da gre za mučenje živali. Še zlasti jih je razkačila lastnikova trditev, da je bil pes tetoviran brez anestezije, a da ga ni nič bolelo. Od lastnika so zahtevali opravičilo, organizatorje razstave hišnih ljubljenčkov pa prosili za pojasnilo, zakaj so sploh predstavili tetoviranega.

Tudi oblačenje psa ni najbolj prijazno do živali. FOTO: Damedeeso/Getty Images
Tudi oblačenje psa ni najbolj prijazno do živali. FOTO: Damedeeso/Getty Images

Strokovnjaki so potrdili, da za žival ni varnega in nebolečega tetoviranja, saj je pasja koža precej tanjša od človeške, zato je tudi bolj prepletena z živčnimi končiči. »Tanjša koža, kot je pri človeku koža na zapestju, ima običajno višji indeks bolečine, ker je pod kožo manj maščobe in mišic, živčnih končičev pa je več. Zato tetoviranje na taki koži povzroči tudi več bolečine,« je razložil mojster tetoviranja, ki so ga povprašali za mnenje. Omenjeni pes je moral zaradi muhe svojega gospodarja prestajati hude muke. Tajvanska tiskovna agencija EBC trdi, da je lastnik tetoviranega psa celo obljubljal drugim lastnikom psov na razstavi, da lahko uredi tetoviranje njihovih ljubljenčkov. Cena tetoviranja naj bi znašala od 2000 do 3000 juanov (od 240 do 260 evrov).

Ljubitelji živali so ogorčeni.

Kljub vsemu azijski lastnik ni prvi, ki mu je padlo na pamet, da bi tetoviral psa. V New Yorku so že leta 2024 zaradi psov, okrašenih na tak način, prepovedali tetoviranje in piercing. Če ste lastnik psa in ljubitelj tetoviranja v eni osebi, raje tetovirajte sebe – morda se poslikate s podobo svojega pasjega prijatelja. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pes tetovaža hišni ljubljenčki tatu razstava

Priporočamo

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!
Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)
Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)
Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!
Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)
Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)
Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.