Vsesplošno ogorčenje: na razstavo pripeljal psa s tetovažo

Obiskovalci 27. azijske razstave hišnih ljubljenčkov v Šanghaju, ki je potekala sredi avgusta, so bili šokirani nad golim mehiškim psom z ogromno tetovažo zmaja na hrbtu. Pes s tatujem v slogu pripadnikov japonske kriminalne združbe jakuza je bil ena največjih atrakcij na razstavi, njegove fotografije so obšle svet. Manj navdušeni nad njim so bili ljubitelji živali, ki so dvignili glas, češ da gre za mučenje živali. Še zlasti jih je razkačila lastnikova trditev, da je bil pes tetoviran brez anestezije, a da ga ni nič bolelo. Od lastnika so zahtevali opravičilo, organizatorje razstave hišnih ljubljenčkov pa prosili za pojasnilo, zakaj so sploh predstavili tetoviranega.

Tudi oblačenje psa ni najbolj prijazno do živali. FOTO: Damedeeso/Getty Images

Strokovnjaki so potrdili, da za žival ni varnega in nebolečega tetoviranja, saj je pasja koža precej tanjša od človeške, zato je tudi bolj prepletena z živčnimi končiči. »Tanjša koža, kot je pri človeku koža na zapestju, ima običajno višji indeks bolečine, ker je pod kožo manj maščobe in mišic, živčnih končičev pa je več. Zato tetoviranje na taki koži povzroči tudi več bolečine,« je razložil mojster tetoviranja, ki so ga povprašali za mnenje. Omenjeni pes je moral zaradi muhe svojega gospodarja prestajati hude muke. Tajvanska tiskovna agencija EBC trdi, da je lastnik tetoviranega psa celo obljubljal drugim lastnikom psov na razstavi, da lahko uredi tetoviranje njihovih ljubljenčkov. Cena tetoviranja naj bi znašala od 2000 do 3000 juanov (od 240 do 260 evrov).

Ljubitelji živali so ogorčeni.

Kljub vsemu azijski lastnik ni prvi, ki mu je padlo na pamet, da bi tetoviral psa. V New Yorku so že leta 2024 zaradi psov, okrašenih na tak način, prepovedali tetoviranje in piercing. Če ste lastnik psa in ljubitelj tetoviranja v eni osebi, raje tetovirajte sebe – morda se poslikate s podobo svojega pasjega prijatelja.