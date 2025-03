Vse porcije so XXXL! Velikanke ni zmogel še nihče (FOTO)

Café Buur v Kölnu, Düsseldorfu in Frankfurtu je prava zvezda med lokali. Njegovi redni gostje so zvezdniki s televizije, najbolj znani nemški vplivneži, športniki in glasbeniki. Kar 220.000 sledilcev na Instagramu, objave z več kot 90.000 všečki, do 5,4 milijona ogledov na TikToku.

Palačinka čaka na junaka. FOTOGRAFIJE: Cafe Buur

V franšizi skrbijo, da je vsa hrana tudi fotogenična.

Franšiza je še posebno znana po zajtrkih ob kateri koli uri in tako imenovanih brunchih, ki so postali priljubljeni tudi po zaslugi nanizanke Seks v mestu. Njihov moto je Moj brunch je boljši kot tvoj!. A ne le boljši, je tudi večji. Lokal namreč slovi po ogromnih obrokih. Za nekaj manj kot 50 evrov lahko naročite gigantski mediteranski sendvič z mocarelo in dubajsko čokolado, porcija XXXL pa je tolikšna, da so gostje ob pogledu na obrok praviloma šokirani. Posebno poglavje je palačinka velikanka, ki vam jo prinesejo na mizo skupaj s kak meter veliko in decimeter široko plastično brizgo, polno znanega čokoladnega namaza, nutele. Že nekaj časa je obljubljena nagrada za tistega, ki mu jo bo uspelo pojesti celo. Junaka čakajo brezplačni obrok, dve steklenici vina in majica z logotipom lokala. Kljub mamljivosti izziva mega palačinke ni zmogel še nihče. Café Buur je ustanovil diplomirani industrijski inženir iranskega rodu Parham Pooramin. Prvotni namen je bil uresničiti materine sanje, po poklicu slaščičarke, da bi imela lasten lokal. Pooramin si izmišljuje promocijske prijeme in velja za mojstra spletnega marketinga, poleg verige restavracij pa ima tudi marketinško agencijo z izzivalnim imenom Boring Marketing (dolgočasni marketing).