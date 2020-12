Vsako leto seksata le za božič

Raje imam en dan odličnega seksa kot 300 dni povprečnega.

Odkar sta posteljne aktivnosti skorajda povsem izločila iz odnosa, se je njuna ljubezen še poglobila.

Mlada Britanka je medijem razkrila, da s svojim zaročencem seksata le za božič, posteljne aktivnosti pa da so njeno darilo dragemu. Če se to večini zdi povsem nesprejemljivo, pa 23-letnapravi, da njima to povsem ustreza, ker sta seks skorajda povsem izločila iz odnosa, pa da se je njuna ljubezen še poglobila, postala sta bolj povezana, eno leto starejšipa da jo zdaj še bolj ceni. In čeprav se par mesenim užitkom predaja le enkrat na leto, jima je lani uspelo spočeti otroka.je zdaj stara tri mesece in par je presrečen.»Ker nisva nora na seks, ne pomeni, da sva nora. Odločila sva se, da bova to počela enkrat na leto, in prav vseeno nama je, kaj si o tem mislijo drugi. Ker čakava vse leto, je tisti dan toliko bolj poseben in vroč, saj se strasti tako dolgo nabirajo. In veste kaj, raje imam en dan odličnega seksa kot 300 dni povprečnega,« je dejala Jen, ki ji je preostale dni v letu povsem dovolj, da se z zaročencem, ki ga je spoznala pred tremi leti, poljubljata, objemata in držita za roke. S svojo drago se strinja tudi Rob: »Ponosen sem na najin dogovor o božičnem seksu in čakanje se vsakič več kot izplača. Božič je tako za naju še bolj poseben, za naslednjega načrtujeva tudi poroko, in upam, da bova do takrat pozdravila še drugega otročička.«Če je še nedolgo tega veljalo, da so mladi med 18. in 24. letom najbolj spolno aktivni, pa, kot kaže, ni več tako. Raziskava, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, je namreč pokazala, da je kar 40 odstotkov mladih v omenjenem obdobju še nedolžnih, šest odstotkov pa je takšnih, ki seksajo manj kot enkrat na leto. Milenijci za to krivijo stres in pritiske na delovnem mestu ter utrujenost, prav tako jih ni malo, ki seksu v razmerju preprosto ne posvečajo veliko pozornosti, saj se jim zdijo druge vrednote pomembnejše.