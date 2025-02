Vsak dan pojedel 30 jajc, ne boste verjeli, kaj se je zgodilo po enem mesecu

Joseph Everett, fitnes navdušenec iz Tokia, se je odločil za nenavaden eksperiment, med katerim je en mesec vsak dan zaužil 30 jajc. Njegov cilj je bil raziskati trditve, da je takšna prehrana lahko enako učinkovita za pridobivanje mišične mase kot uporaba steroidov. Jajca so znana kot odličen vir beljakovin, ki so ključnega pomena za gradnjo mišic, poleg tega vsebujejo številne vitamine in minerale, kot so kalcij, železo, cink in kalij, ki podpirajo različne telesne funkcije.

Svojo prehrano je skrbno načrtoval; jajčne beljake je vključil v omlete, smutije in jedel tudi surova jajca. Poleg tega je užival še riž, govedino, jogurte, sadje, med in občasno kakšno proteinsko ploščico.

Everettov kalorični vnos je znašal med 3300 in 3700 kalorij na dan, kar je precej več od priporočene dnevne količine za moške, ki znaša približno 2500 kalorij.

Josephov fitnes režim je bil osredotočen na dviganje uteži. Pred začetkom eksperimenta se je stehtal in izmeril zmogljivosti pri vajah za moč, da bi lahko čim bolj natančno spremljal napredek in ugotovil, ali mu prehrana res pomaga pri povečanju mišične mase in izboljšanju moči.

Pridobil je mišično maso

Eksperiment je dokumentiral v videu, ki si ga je ogledalo več kot 782.000 ljudi. Pred začetkom in po koncu meseca je opravil tudi krvne teste, da bi preveril druge kazalnike, kot so proizvodnja testosterona in ravni holesterola. Kljub visokemu vnosu jajc, ki so pogosto povezane z visokim holesterolom, je Joseph ugotovil, da ni bilo opaznega povečanja t. i. slabega holesterola. Nasprotno, raven t. i. dobrega holesterola, ki pomaga odstranjevati slab holesterol iz krvi, se je povečala.

Joseph je eksperiment začel z začetno težo 78 kilogrami in do konca meseca pridobil šest kilogramov mišične mase. Njegove fitnes zmogljivosti so se prav tako izboljšale, saj je lahko dvignil kar 20 kilogramov več kot na začetku.

Je pa doživel Japonec tudi nekaj prebavnih težav, zlasti po devetih dneh uživanja surovih jajc. Težave so se sicer izboljšale, ko je začel ponovno kuhati jajčne beljake.