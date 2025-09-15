Vsak dan po hotelski rdeči preprogi: znameniti sprevod rac, ki ga občuduje ves svet

V boljših hotelih vselej poskrbijo, da se gost pri njih počuti kot kralj, hotel Peabody v Memphisu (ameriška država Tennessee), ki letos slavi 100-letnico odprtja, pa je najbrž eden redkih, če ne kar edini, ki poskrbi, da se tam kot kraljice počutijo – race. Vse skupaj se je začelo v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta se generalni direktor restavracije Peabody Frank Schutt in njegov prijatelj Chip Barwick vrnila z vikend lova v Arkansasu. Moška sta spila malo preveč viskija in se jima je zdelo zabavno, če bi nekaj živih račjih vab (ki so jih takrat lovci še smeli uporabljati) postavila v čudovito hotelsko fontano. Navdušenje gostov je bilo tolikšno, da je zadeva postala tradicionalna.

Med 11. in 17. uro se kopajo.

Race živijo v hotelu v posebni račji palači, vredni dobrih 173.000 evrov. Vsak dan zanje skrbi posebno osebje, ki ga vodi gospodar rac. Slednji jih z dvigalom popelje v hotelsko avlo, kjer se svečano sprehodijo po rdeči preprogi do fontane. Račje goste menjajo vsakih nekaj mesecev, saj jih osebje, ko jim zrastejo krila, izpusti v divjino. Peabodyjeve račke – pet severnoameriških mlakaric, en samec z belo ovratnico in zeleno glavo ter štiri samice z manj pisanim perjem – so danes znamenitost, ki privablja v hotel goste z vsega sveta.

Privabljajo mnoge goste. FOTOGRAFIJI: Profimedia

Znameniti sprevod se je začel deset let po prvem prihodu rac v hotel. Nekdanji cirkuški trener živali,, se je leta 1940 ponudil, da jih bo vsak dan pospremil do fontane. Postal je prvi gospodar rac, to funkcijo pa je opravljal 50 let, vse do upokojitve leta 1991. Skoraj 90 let po prvem sprehodu race še vedno vsak dan obiskujejo vodnjak v avli, in sicer od 11. do 17. ure.

Zaradi posebne vloge, ki jo imajo te živali v hotelu, v hotelski restavraciji ne strežejo račjega mesa že od 1981. Chez Philippe je tako verjetno edina francoska restavracija na svetu, ki na meniju ne ponuja rac.

Te sicer niso bile prvi prebivalci fontane v preddverju hotela Peabody. Govori se, da so vodnjak v dvajsetih letih prejšnjega stoletja za kratek čas krasile želve in celo mladiči aligatorjev.