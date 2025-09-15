  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Bizarno

    Vsak dan po hotelski rdeči preprogi: znameniti sprevod rac, ki ga občuduje ves svet

    Od dvigala do fontane pogrnejo rdečo preprogo. Ko jim zrastejo krila, jih izpustijo v divjino.
    Na poti od sobe do vodnjaka in nazaj jih spremlja gospodar rac.

    Na poti od sobe do vodnjaka in nazaj jih spremlja gospodar rac.

    Privabljajo mnoge goste. FOTOGRAFIJI: Profimedia

    Privabljajo mnoge goste. FOTOGRAFIJI: Profimedia

    Na poti od sobe do vodnjaka in nazaj jih spremlja gospodar rac.
    Privabljajo mnoge goste. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    A. J.
     15. 9. 2025 | 14:35
    A+A-

    V boljših hotelih vselej poskrbijo, da se gost pri njih počuti kot kralj, hotel Peabody v Memphisu (ameriška država Tennessee), ki letos slavi 100-letnico odprtja, pa je najbrž eden redkih, če ne kar edini, ki poskrbi, da se tam kot kraljice počutijo – race. Vse skupaj se je začelo v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta se generalni direktor restavracije Peabody Frank Schutt in njegov prijatelj Chip Barwick vrnila z vikend lova v Arkansasu. Moška sta spila malo preveč viskija in se jima je zdelo zabavno, če bi nekaj živih račjih vab (ki so jih takrat lovci še smeli uporabljati) postavila v čudovito hotelsko fontano. Navdušenje gostov je bilo tolikšno, da je zadeva postala tradicionalna.

    Med 11. in 17. uro se kopajo.

    Race živijo v hotelu v posebni račji palači, vredni dobrih 173.000 evrov. Vsak dan zanje skrbi posebno osebje, ki ga vodi gospodar rac. Slednji jih z dvigalom popelje v hotelsko avlo, kjer se svečano sprehodijo po rdeči preprogi do fontane. Račje goste menjajo vsakih nekaj mesecev, saj jih osebje, ko jim zrastejo krila, izpusti v divjino. Peabodyjeve račke – pet severnoameriških mlakaric, en samec z belo ovratnico in zeleno glavo ter štiri samice z manj pisanim perjem – so danes znamenitost, ki privablja v hotel goste z vsega sveta.

    Privabljajo mnoge goste. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    Privabljajo mnoge goste. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    Znameniti sprevod se je začel deset let po prvem prihodu rac v hotel. Nekdanji cirkuški trener živali, Bellman Edward Pembroke, se je leta 1940 ponudil, da jih bo vsak dan pospremil do fontane. Postal je prvi gospodar rac, to funkcijo pa je opravljal 50 let, vse do upokojitve leta 1991. Skoraj 90 let po prvem sprehodu race še vedno vsak dan obiskujejo vodnjak v avli, in sicer od 11. do 17. ure.

    Zaradi posebne vloge, ki jo imajo te živali v hotelu, v hotelski restavraciji ne strežejo račjega mesa že od 1981. Chez Philippe je tako verjetno edina francoska restavracija na svetu, ki na meniju ne ponuja rac.

    Te sicer niso bile prvi prebivalci fontane v preddverju hotela Peabody. Govori se, da so vodnjak v dvajsetih letih prejšnjega stoletja za kratek čas krasile želve in celo mladiči aligatorjev.

    Več iz teme

    racafontanahotelživaliračketradicijanenavadno
    ZADNJE NOVICE
    07:19
    Premium
    Kronika  |  Doma
    SLOVENSKO SODSTVO

    Višje sodnice brez milosti za ukradenih 50 evrov

    Erna Hudorovec in Žarko Šarkezi morata zato prestati deset mesecev zapora. Višje sodnice enotne, da je kradla na posebno predrzen način.
    Aleksander Brudar16. 9. 2025 | 07:19
    07:17
    Kronika  |  Doma
    POZIV JAVNOSTI

    Ste kje videli mladoletnega Alexa? Pogrešan je od jutranjih ur

    Visok je okoli 170 cm. Ima svetle lase. Na desni obrvi ima dve zarezi.
    16. 9. 2025 | 07:17
    07:11
    Šport  |  Tekme
    NOGOMET

    Danes začetek nove sezone v Uefini ligi prvakov, Real bo znal tudi trpeti

    Xabi Alonso dobro začel zgodbo pri 15-kratnih prvakih.
    Peter Zalokar16. 9. 2025 | 07:11
    07:00
    Kronika  |  Doma
    ZNAŠAL SE JE NAD PARTNERICO

    Brutalno, pretepal jo je do nezavesti

    Vrhovni sodniki zavrnili nasilneža, ki se je brutalno znašal nad partnerico.
    16. 9. 2025 | 07:00
    06:50
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    ZAZNALI NENAVADNE ZAHTEVE

    KPK notranjemu ministrstvu prekrižala načrte glede nakupa helikopterjev

    Je želel minister pri podpisu pogodbe potunkati prvega med policisti?
    Aleksander Brudar16. 9. 2025 | 06:50
    06:45
    Premium
    Ona  |  Stil
    ILUSTRATORKA MAJA KASTELIC

    To še nikoli prej ni dogajalo tako brezsram­no in velikopotezno

    Priznana ilustratorka Maja Kastelic nas še do 4. oktobra vabi v Galerijo Velenje na razstavo z naslovom Za skrivnimi vratci, pogovor z njo pa od ilustracije kmalu skrene k njeni veliki ljubezni, knjigam ter k težavni in boleči temi uporabe umetne inteligence v ilustraciji.
    16. 9. 2025 | 06:45

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    8. 9. 2025 | 09:09
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Avtomobilizem

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    USMERJENA TERAPIJA

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    9. 9. 2025 | 08:59
    Promo
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    INTERVJU

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA ENERGIJA

    Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    10. 9. 2025 | 08:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SKLADI

    Ko vam banka reče "NE" ...

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    10. 9. 2025 | 08:58
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Opera

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Slovenske novice9. 9. 2025 | 14:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Slovenske novice4. 9. 2025 | 15:25
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA VARNOST

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    10. 9. 2025 | 10:46
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Delovna oblačila

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Slovenske novice9. 9. 2025 | 11:31
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki