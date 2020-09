Vroča kri med novinarjem in poslanko, ki ni nosila maske (VIDEO)

Po spletu kroži posnetek incidenta med novinarjem in političarko, ki je tudi članica italijanskega parlamenta. Novinar jo je prestregel in vprašal, kje ima masko. Cunialova mu je odgovorila, naj jo spusti naprej in pokliče policijo, če želi. Novinar se ni vdal in jo je pobaral, kako si kot poslanka predstavlja, da ne upošteva priporočene distance, po vrhu vsega pa še ne nosi maske.»Nikoli. Nikoli ne nosim maske. Ker ... Ali veste, da zbolite zaradi nošenja maske?« mu je odgovorila.Novinarja je objela in hotela poljubiti, a jo je ta zavrnil in ji zabrusil, da ne želi, da ga objema. Spomnil jo je tudi, da je v Italiji zaradi novega koronavirusa umrlo na desettisoče ljudi.