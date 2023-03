Vratar, ki je ubil ljubico in jo vrgel psom, želi postati terapevt

Brazilski pravosodni sistem je očitno precej liberalen, glede na to, da lahko Bruno Fernandes, vratar, ki je leta 2010 ubil svojo ljubico, ki mu je rodila otroka, nato njeno mrtvo telo vrgel psom, da so ga raztrgali, ostanke nesrečne deklice pa prekril s plastjo cementa, že načrtuje prihodnost.

Njeno truplo je vrgel psom. Fotografija je simbolična. FOTO: Lisa Marie David, Reuters

Fernandes namerava v prihodnosti postati terapevt. In to ne kakršenkoli, temveč psihološki, ki bi individualno delal s športniki.

Tako piše v obtožnici

Grozljiv zločin se je zgodil leta 2010, motiv pa je bil seveda denar. Manekenka Eliza Samúdio je vratarja prosila, naj podpira skupnega otroka, ki ga je rodila. Fernandes se s tem nikakor ni sprijaznil, svojo ljubico je ugrabil, jo zadavil, njeno truplo vrgel psom, zločin pa je poskušal prikriti tako, da je dele trupla zakopal in zalil s cementom.

Vsaj tako piše v obtožnici. Namreč kraja, kjer je bila pokopana nesrečnica, nikoli niso našli.

Fernandes je za zapahi končal ravno v trenutku, ko so ga sprejeli v brazilsko reprezentanco. Leta 2013 je bil obsojen na 22 let zapora, a je že leta 2018 prejel ugodnost uživanja režima polovične svobode, kot se glasi zakonski izraz v Braziliji. To je izkoristil in začel braniti v nižje ligaških klubih, ki so se kljub njegovi preteklosti odločili za sodelovanje,