je 25-letna ameriška manekenka in vplivnica. Zaradi posnetkov in fotografij ima na spletu več kot 4,8 milijona sledilcev. Da bi svoj vpliv še povečala se je nedavno odpravila v enega izmed nakupovalnih središč in tam enemu od kupcev pokazala svoje prsi.Seveda je posnetek požel cel kup komentarjev, a se je izkazalo, da je bil »kupec« del scenarija, saj se mu je Amanda javno zahvalila za sodelovanje.Kakorkoli že, mnogi so ocenili, da je bil moški na posnetku resnično šokiran ob pogledu na oprsje, drugi so se šalili, da ima veliko srečo, spet tretji so ocenili, da ima manekenka Amanda popravljene prsi.