Vplivnica kljub prenajedanju tehta le 50 kilogramov

Le kdo si ne bi želel jesti ogromnih količin hrane in se pri tem ne zrediti niti za gram? To srečo ima, tako se zdi, južnokorejska spletna zvezdnica Tzuyang, ki na youtubu objavlja videoposnetke svojih prehranskih orgij. Med enim od prenosov v živo je denimo pojedla 20 hamburgerjev, 20 rezancev ramen, 3 kilograme mesa, 240 kosov sušija in 16 metrov govejih čreves, med drugim si je postregla z 10 metri korejskih riževih kolačkov, 100 kozicami, 200 ostrigami in 140 nabodali pečene jagnjetine.

Kaj pravite, bi ji lahko konkurirali? FOTO: YouTube

Korejskih riževih kolačkov si je privoščila 10 metrov. FOTO: Boommaval Boommaval/Getty Images

Ker kljub tovrstnemu prenažiranju ohranja vitko postavo, ji nekateri očitajo, da goljufa s pospeševanjem videoposnetkov ali izrezovanjem določenih delov. Menijo namreč, da večino hrane, ki naj bi jo pojedla, v resnici zmeče proč. Vendar pa bi to zelo težko počela, saj večino svojih seans prenaša v živo iz različnih restavracij in si skoraj nikoli ne vzame odmora za stranišče ali zapusti prizorišča, temveč ne da bi se premaknila od mize, zaužije desetine porcij.

Obtoževali so jo, da laže, a je dokazala nasprotno

Da bi razblinila dvome o pristnosti posnetkov, je Tzuyang obiskala kliniko, kjer je opravila gastroskopijo in kolonoskopijo. Tam so ugotovili, da ima 30 do 40 odstotkov večji želodec kot povprečna ženska, kar naj bi ji omogočalo učinkovitejšo prebavo in absorpcijo hrane. Dr. Seo Jae Gul, strokovnjak za javno zdravje v Seulu, je potrdil, da Tzuyangina prebavila delujejo zelo učinkovito. Njena sposobnost hitrega prenosa hrane skozi prebavni trakt lahko pomeni, da njeno telo ne absorbira vseh kalorij, kar bi lahko pojasnilo, zakaj ne pridobiva teže in je ob vsej hrani, ki jo zaužije, težka komaj 50 kg.