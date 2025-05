Vplivneži z dotiki in »jezdenjem« morskih psov sprožajo napade, znanstveniki opozarjajo

Znanstveniki so odkrili, da se je največji do zdaj zabeleženi samec velikega belega morskega psa preselil na novo lokacijo – in to po več kot 960 kilometrov dolgem plavalnem podvigu. Ogromna žival, dolga 4,2 metra, in težka približno 750 kilogramov, se je s Floride pomaknila do obale Severne Karoline, kjer so jo zaznali prek satelitskega signala.

Kot poroča organizacija Ocearch, gre za tako imenovani »ping« – kratek trenutek, ko se morski pes pojavi na površju in odda signal v satelitski sistem. Analiza podatkov kaže, da je morski pes to razdaljo premagal v približno enem mesecu.

Selfiji z morskimi psi povezani z napadi

Znanstveniki ob tem opozarjajo na vse večjo nevarnost, povezano z neodgovornim vedenjem turistov in vplivnežev, ki v iskanju vznemirljivih posnetkov skušajo božati ali celo jezditi morske pse.

Po podatkih nove študije, objavljene v znanstveni reviji Frontiers in Conservation, se je število ugrizov v vodah Francoske Polinezije med letoma 2009 in 2023 povečalo, pri čemer je bilo kar 5 % napadov posledica samoobrambe morskih psov, ki so jih ljudje vznemirili.

Francoski morski biolog prof. Eric Clua z univerze PSL v Parizu opozarja: »Ne spodbujam, kot to počnejo številni vplivneži na družbenih omrežjih, da se dotikate hrbtnih plavuti ali božate morske pse, saj gre za napačen pristop.«

Dodaja tudi, da ljudje pogosto ne ločijo med vrstami morskih psov, medtem ko med pasmami psov znajo jasno ločiti, denimo med jorkširskim terierjem in pitbulom – čeprav so slednji statistično nevarnejši. »Psi povzročijo več kot 10.000 smrti letno, morski psi pa manj kot deset – a javnost še vedno dojema pse kot prijazne in morske pse kot ubijalce,« je poudaril Clua.