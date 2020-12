Voditelj na BBCse je gledalcem moral opravičiti za nerodno situacijo pred kamerami. Mislil je namreč, da program ne poteka v živo in je v voditeljskem stolu začel na široko zehati. Ko je dojel, da njegovo početje vidijo tudi gledalci, se jim je opravičil in razložil, da je bil na začetku svoje druge delovne izmene ob 5. uri zjutraj, je poročal The Sun.Gledalci mu zehanja nisi pretirano zamerili in so se strinjali, da jim je z zehanjem polepšal dan.