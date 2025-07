Vidite kroge ali pravokotnike? In ali je odgovor odvisen od tega, kje ste odraščali?

Ali ljudje iz različnih kultur in okolij svet zaznavajo različno? Dve nedavni študiji imata različna pogleda na to dolgoletno razpravo. Odgovor je morda bolj zapleten – in bolj zanimiv – kot kaže katera koli od teh dveh raziskav, je za The Guardian razložil Anil Seth, profesor kognitivne in računske nevroznanosti na Univerzi v Sussexu in avtor knjižne uspešnice Sunday Timesa »Being You: A New Science of Consciousness«.

Ena od raziskav, ki jo je vodil Ivan Kroupin na Londonski šoli za ekonomijo, se je ukvarjala z vprašanjem, kako ljudje iz različnih kultur dojemajo vizualno iluzijo, znano kot Cofferjeva iluzija. Ugotovili so, da so ljudje v Združenem kraljestvu in ZDA iluzijo večinoma videli kot sestavljeno iz pravokotnikov – medtem ko so jo ljudje iz podeželskih skupnosti v Namibiji običajno zaznali kot vsebujočo kroge.

Za razlago teh razlik se Kroupin in sodelavci opirajo na hipotezo, postavljeno že pred več kot 60 leti, o kateri se še vedno razpravlja. Ideja je, da ljudje iz zahodnih industrializiranih držav (danes pogosto označeni s kratico 'WEIRD' – zahodni, izobraženi, industrializirani, bogati in demokratični – povzetek, ki postaja vse bolj vprašljiv), vidijo stvari na določen način, ker so izpostavljeni okolju z veliko ravnimi črtami in pravimi koti – torej značilnostim zahodne arhitekture. Nasprotno pa ljudje iz ne-'WEIRD' družb – kot tisti na podeželju Namibije – živijo v okolju z manj ostrimi linijami in geometričnimi oblikami, zato so njihove vizualne sposobnosti drugače naravnane.

Raziskava trdi, da je težnja prebivalcev podeželske Namibije, da v Cofferjevi iluziji vidijo kroge namesto pravokotnikov, posledica dejstva, da jih obkrožajo bolj okrogli objekti, kot so kolibe, in ne ostrokotni elementi. To trditev podprejo s podobnimi rezultati pri več drugih vizualnih iluzijah, ki naj bi prav tako odražale osnovne možganske mehanizme zaznavanja. Za zdaj se zdi, da gre dobro za zagovornike kulturne raznolikosti v zaznavanju in hipotezo »izoblikovanega sveta«.

Druga raziskava: Müller-Lyerjeva iluzija

Druga raziskava, ki sta jo izvedla Dorsa Amir in Chaz Firestone, pa to hipotezo močno izpodbije – in sicer na primeru precej bolj znane Müller-Lyerjeve iluzije. Dve enako dolgi črti se zdita različno dolgi zaradi konteksta – puščičastih konic, usmerjenih navznoter ali navzven. Gre za zelo močno iluzijo, ki vedno znova zavede.

Müller-Lyerjeva iluzija: nasprotje hipotezi o »tesarskem svetu« Cofferjeve iluzije. FOTO: Science History Images/alamy

Obstaja več razlag, zakaj je Müller-Lyerjeva iluzija tako učinkovita. Ena bolj znanih pravi, da možgani interpretirajo puščice kot namige o tridimenzionalni globini, torej jo podzavestno dojemamo kot objekt z ravnimi linijami in pravimi koti. Ta razlaga se lepo ujema s hipotezo »izoblikovanega sveta«, ki je v preteklosti temeljila ravno na domnevnih kulturnih razlikah pri zaznavi te iluzije.

Amir in Firestone pa to razlago metodično in prepričljivo razstavita. Poudarita, da iluzijo doživljajo tudi živali, kar dokazujejo študije, v katerih so živali (npr. gupiji, golobi in bradate agame) trenirali, da raje izbirajo daljšo črto – nato pa so jim pokazali Müller-Lyerjevo iluzijo. Iluzija deluje tudi brez ravnih črt in ne le pri vidu, ampak tudi pri dotiku. Prav tako omenjata neverjeten eksperiment, kjer so devetim otrokom, ki so bili od rojstva slepi zaradi gostih katarakt, iluzijo pokazali takoj po operaciji. Ti otroci niso nikoli videli »izoblikovanega« sveta – pravzaprav niso videli ničesar – pa so kljub temu doživeli iluzijo. Njuna analiza prepričljivo kaže, da Müller-Lyerjeva iluzija ni posledica kulturne izpostavljenosti ravnim linijam.

Zakaj potem razhajanja?

Možnosti je več. Morda obstajajo razlogi, zakaj bi lahko pri Cofferjevi, ne pa tudi pri Müller-Lyerjevi iluziji pričakovali kulturne razlike (ena možnost je, da Cofferjeva temelji bolj na pozornosti kot na osnovni zaznavi). Lahko pa tudi, da dejansko obstajajo sistematične razlike med kulturami, a da »izoblikovani svet« ni prava razlaga. Vsekakor velja omeniti, da ima raziskava Kroupina nekaj morebitnih slabosti – denimo to, da so bili udeleženci iz UK/US in Namibije izpostavljeni iluzijam z zelo različnimi metodami.

Skratka, dokončnega odgovora še ni – in kot znanstveniki radi rečejo – potrebne so dodatne raziskave.

Zamisel, da ljudje iz različnih kultur doživljajo svet različno, je zagotovo verjetna. Obstaja veliko dokazov, da so naši možgani med odraščanjem vsaj delno oblikovani s strani okolja. Tako kot se navzven razlikujemo po višini, obliki telesa itd., se razlikujemo tudi navznoter. Kot je zapisala avtorica Anaïs Nin, citirajoč Talmud: »Stvari ne vidimo takšne, kot so, temveč takšne, kot smo mi.«

Pomembna posledica te misli je po mnenju profesorja kognitivne in računske nevroznanosti Setha, da so razlike v zaznavanju verjetno zelo velike tudi znotraj skupin, ne samo med njimi. Ne glede na to, ali skupine opredeljujemo kulturno ali kot razliko med »nevrotipičnimi« in »nevrodivergentnimi« osebami. Prepričan je, da bo večja pozornost do zaznavne raznolikosti znotraj skupin pripomogla k boljšemu razumevanju razlik med skupinami – in nam omogočila, da se izognemo poenostavljenim kulturnim stereotipom kot razlagam.

»Tudi tu so potrebne nadaljnje raziskave – in so že v teku. V okviru Perceptivnega popisa (Perception Census), projekta, ki ga vodimo na moji raziskovalni skupini na Univerzi v Sussexu skupaj s profesorico Fiono Macpherson z Univerze v Glasgowu, preučujemo, kako se zaznavanje razlikuje pri več kot 40.000 ljudeh iz več kot 100 držav. Eksperiment vključuje več kot 50 različnih testov zaznavanja – ne le eno ali dve optični iluziji. Ko bomo podatke analizirali, bomo lahko podali edinstveno natančno sliko o tem, kako ljudje doživljajo svet – tako znotraj kot med kulturami. Podatke bomo tudi odprto delili z drugimi raziskovalci, da bodo lahko raziskovali nove ideje na tem pomembnem področju,« razloži Anil Seth.

Ključno spoznanje, ki leži v ozadju vseh teh vprašanj, pa je naslednje: Stvari niso takšne, kot se zdijo.

Vsakemu izmed nas se zdi, da svet vidimo takšnega, kot je – kot da so naši čuti prozorna okna, skozi katera svet neposredno vstopa v naš um. A resnica je povsem drugačna. Objektivni svet sicer obstaja, a svet, ki ga doživljamo, je vedno aktivna konstrukcija – neke vrste »nadzorovana halucinacija«, kjer možgani uporabljajo senzorične signale za sprotno posodabljanje in kalibracijo svoje najboljše razlage dogajanja. To, kar doživljamo, je ta razlaga – ne neposredni odtis realnosti.

»Zame je to temeljno spoznanje, ki podpira vsakršno razmišljanje o zaznavni raznolikosti. Ko ga v celoti razumemo, nas to vodi k potrebni ponižnosti glede naših lastnih načinov zaznavanja. Živimo v zaznavnih odmevnih sobah – tako kot v družbenih omrežjih – in prvi korak, da iz nje pobegnemo, je, da sploh opazimo, da smo v njej, «zaključi profesor kognitivne in računske nevroznanosti na Univerzi v Sussexu.

