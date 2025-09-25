Vesoljski suši sprožil val šal in zbadljivk: »Videti je kot ostanki v mojem hladilniku«

Ameriška vesoljska agencija Nasa je na Instagramu objavila fotografijo sušija, kot ga postrežejo v vesolju. Od zemeljskega se precej razlikuje, zato je posnetek izzval obilico zabavnih, pa tudi zbadljivih komentarjev na račun prehrane astronavtov.

»Razumem, da pripravljajo hrano v breztežnostnem prostoru, ampak vseeno je videti žalostno,« je komentiral eden od uporabnikov. »Zdaj se počutim bolje, ko pogledam ostanke v svojem hladilniku,« se je pošalil drugi.

Priprava hrane na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je izziv, ki zahteva veliko kreativnosti in prilagodljivosti. Zaradi omejenega dostopa do svežih sestavin morajo astronavti uporabljati predvsem predpripravljeno in konzervirano hrano, ki je stabilna na policah in brez drobtin, poleg tega se morajo obroki dobro obnesti v breztežnostnih razmerah. To pomeni, da morajo biti malce lepljivi, da ostanejo na krožniku in da sestavine ne razpadejo.

Tako je videti vesoljski burger. FOTO: Iss

Vesoljski suši je, na primer, sestavljen iz kvadratov morske alge, riža in kosov tunine ali konzerviranega mesa. Za primerno 'lepilo' poskrbi riž, ki je malce navlažen. Kozice ostanejo na krekerjih zaradi uporabe omak in drugih lepljivih snovi. Fotografijo sušija je v začetku leta z javnostjo delil astronavt Jonny Kim. »Pogrešam kuhanje za svojo družino,« je zapisal in dodal, da je obrok na fotografiji vseeno na svoj način zadel bistvo domače kulinarike. »Naša posadka v orbiti se naje hrane z vsega sveta, vključno s posebnimi vesoljskimi picami, narejenimi iz tortilj namesto testa za pico, in prigrizki, kot so na tej fotografiji,« sporočajo iz Nase.

Pomembno je, da je hrana malce lepljiva.

Mednarodna vesoljska postaja je eden najpomembnejših dosežkov v zgodovini človeškega vesoljskega raziskovanja. Od njenega začetka leta 1998 je postala simbol mednarodnega sodelovanja, saj združuje prizadevanja številnih vesoljskih agencij, vključno z Naso, Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), Japonsko agencijo za raziskovanje vesolja (Jaxa) in Rusko vesoljsko agencijo (Rocosmos). Stalna posadka, ki jo sestavljajo astronavti iz različnih držav, zagotavlja kontinuirano prisotnost človeka v vesolju, kar omogoča izvajanje številnih znanstvenih raziskav in eksperimentov.