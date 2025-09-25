  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje
    Enigmatika

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    IMA SVOJ ČAR

    Vesoljski suši sprožil val šal in zbadljivk: »Videti je kot ostanki v mojem hladilniku«

    Nasa je objavila fotografijo japonske specialitete. Ta je v vesolju nekoliko drugačna kot na Zemlji.
    Kaj pravite, bi vam teknil? FOTO: Nasa

    Kaj pravite, bi vam teknil? FOTO: Nasa

    Tako je videti vesoljski burger. FOTO: Iss

    Tako je videti vesoljski burger. FOTO: Iss

    Kaj pravite, bi vam teknil? FOTO: Nasa
    Tako je videti vesoljski burger. FOTO: Iss
    A. J.
     25. 9. 2025 | 16:10
    2:33
    A+A-

    Ameriška vesoljska agencija Nasa je na Instagramu objavila fotografijo sušija, kot ga postrežejo v vesolju. Od zemeljskega se precej razlikuje, zato je posnetek izzval obilico zabavnih, pa tudi zbadljivih komentarjev na račun prehrane astronavtov.

    »Razumem, da pripravljajo hrano v breztežnostnem prostoru, ampak vseeno je videti žalostno,« je komentiral eden od uporabnikov. »Zdaj se počutim bolje, ko pogledam ostanke v svojem hladilniku,« se je pošalil drugi.

    Priprava hrane na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je izziv, ki zahteva veliko kreativnosti in prilagodljivosti. Zaradi omejenega dostopa do svežih sestavin morajo astronavti uporabljati predvsem predpripravljeno in konzervirano hrano, ki je stabilna na policah in brez drobtin, poleg tega se morajo obroki dobro obnesti v breztežnostnih razmerah. To pomeni, da morajo biti malce lepljivi, da ostanejo na krožniku in da sestavine ne razpadejo.

    Tako je videti vesoljski burger. FOTO: Iss
    Tako je videti vesoljski burger. FOTO: Iss

    Vesoljski suši je, na primer, sestavljen iz kvadratov morske alge, riža in kosov tunine ali konzerviranega mesa. Za primerno 'lepilo' poskrbi riž, ki je malce navlažen. Kozice ostanejo na krekerjih zaradi uporabe omak in drugih lepljivih snovi. Fotografijo sušija je v začetku leta z javnostjo delil astronavt Jonny Kim. »Pogrešam kuhanje za svojo družino,« je zapisal in dodal, da je obrok na fotografiji vseeno na svoj način zadel bistvo domače kulinarike. »Naša posadka v orbiti se naje hrane z vsega sveta, vključno s posebnimi vesoljskimi picami, narejenimi iz tortilj namesto testa za pico, in prigrizki, kot so na tej fotografiji,« sporočajo iz Nase.

    Pomembno je, da je hrana malce lepljiva.

    Mednarodna vesoljska postaja je eden najpomembnejših dosežkov v zgodovini človeškega vesoljskega raziskovanja. Od njenega začetka leta 1998 je postala simbol mednarodnega sodelovanja, saj združuje prizadevanja številnih vesoljskih agencij, vključno z Naso, Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), Japonsko agencijo za raziskovanje vesolja (Jaxa) in Rusko vesoljsko agencijo (Rocosmos). Stalna posadka, ki jo sestavljajo astronavti iz različnih držav, zagotavlja kontinuirano prisotnost človeka v vesolju, kar omogoča izvajanje številnih znanstvenih raziskav in eksperimentov.

    Več iz teme

    vesoljeNasaastronavtikuhanjehranamednarodna vesoljska postajakulinarikavesoljska postaja
    ZADNJE NOVICE
    16:10
    Bizarno
    IMA SVOJ ČAR

    Vesoljski suši sprožil val šal in zbadljivk: »Videti je kot ostanki v mojem hladilniku«

    Nasa je objavila fotografijo japonske specialitete. Ta je v vesolju nekoliko drugačna kot na Zemlji.
    25. 9. 2025 | 16:10
    16:05
    Promo
    Razno
    VIDEO

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    25. 9. 2025 | 16:05
    15:58
    Novice  |  Svet
    ZRAČNI PROSTOR

    Evropa v defenzivo! Takšen načrt imajo, da bi preprečili ruske vdore

    Poljska in Romunija sta ta mesec potrdili vdore ruskih dronov, Estonija pa je poročala o vstopu ruskih lovcev.
    25. 9. 2025 | 15:58
    15:43
    Kronika  |  Doma
    HIŠNA PREISKAVA

    Po hišni preiskavi 37-letnik pred preiskovalnega sodnika, našli so poseben list papirja (FOTO)

    Za kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let.
    25. 9. 2025 | 15:43
    15:29
    Bizarno
    SKEČ

    Ko pride balkanska mafija izterjati dolg, se zgodi tole ... (VIDEO)

    Skeč je nasmejal regijo.
    25. 9. 2025 | 15:29
    15:10
    Novice  |  Slovenija
    RAZSTAVA

    Steklo, ki je oblikovalo Slovenijo: razstava razkriva skrite zaklade Hrastnika in Rogaške

    V Dolenjskem muzeju razstavljajo steklene izdelke Steklarn Hrastnik in Rogaška.
    Simona Fajfar25. 9. 2025 | 15:10

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Šport  |  Timeout
    INTERVJU

    »Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    23. 9. 2025 | 13:01
    Promo
    Ona  |  Stil
    TRETJA GENERACIJA

    »Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    24. 9. 2025 | 10:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    22. 9. 2025 | 13:30
    Promo
    Razno
    VIDEO

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    25. 9. 2025 | 16:05
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

    Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč na domu

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
    PromoPhoto
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    RECEPT

    Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    24. 9. 2025 | 15:31
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    »Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    3. 9. 2025 | 15:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Onesnažen zrak postaja vedno večji problem. Kako se zaščititi?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    WINDOWS

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    18. 9. 2025 | 13:59
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zakaj bo ta zima ena najbolj nepozabnih? Prihaja dogodek, ki bo spremenil vse!

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč starejšim

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    25. 9. 2025 | 11:01
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
    Promo
    Ona  |  Izlet
    NAMIG ZA IZLET

    Na brezplačni koncert v Novo Gorico

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    DODATNO ZAVAROVANJE

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    22. 9. 2025 | 08:47
    Promo
    Ona  |  Stil
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Kako prepoznati ugoden stanovanjski kredit

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 11:29
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    22. 9. 2025 | 07:55
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    TALNE OBLOGE

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    22. 9. 2025 | 08:33
    PromoPhoto
    Ona  |  Stil
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    22. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    KLIMATSKA NAPRAVA

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    19. 9. 2025 | 12:21
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki