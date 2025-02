Veliki šnavcer Monty pometel s konkurenco

Lepotna tekmovanja menda niso več v modi, toda pri psih to ne velja. A kakor pri človeških ocenjevanjih je tudi na pasjih pomembno biti več kot samo lep. Vsekakor mora imeti pes veliko več kot zgolj prikupno zunanjost, če se hoče zavihteti v sam vrh enega najprestižnejših ameriških pasjih tekmovanj, razstave kinološkega kluba Westminster.

Druga najstarejša športna prireditev, povezana z živalmi v ZDA, takoj za konjeniško dirko Kentucky Derby, tekmovalce najprej ocenjuje znotraj posameznih pasem, na zmagovalne stopničke pa se zavihtijo le najlepši od najlepših. Sodniki ocenjujejo telesno zgradbo, obnašanje in celo ustno votlino, letošnji zmagovalec pa je dokaz za to, da upoštevajo tudi vztrajnost.

Kuža je le dosegel to prekleto zmago.

Najbolj zaželeni naslov tekmovanja Best in Show je letos prejel veliki šnavcer Monty. Premagal je več kot 2500 psov različnih pasem in postal prvi predstavnik svoje pasme, ki mu je uspelo osvojiti prvo mesto na tekmovanju. Monty pa na razstavi ni novinec. Pred letošnjim zmagoslavjem se mu je tri leta zapovrstjo uspelo prebiti v veliki finale, zmaga pa se mu je vsakokrat za las izmaknila izpred smrčka. »Kuža je le dosegel to prekleto zmago,« je ponosna njegova lastnica Katie Bernardin.

Drugo mesto je osvojil devetletni mali angleški hrt Bourbon, ki bi sicer moral biti že upokojen. Že tretjič zapovrstjo je prejel naslov Reserve Best, kar je prav tako zavidanja vreden dosežek. Poleg Montyja in Bourbona so se v finale uvrstili še energični shih tzu Comet, nemški ovčar Mercedes, ki je s svojo eleganco in močjo pustil močan vtis na sodnike, in bichon frisé po imenu Neal. Westminstrski kinološki klub je najstarejši kinološki klub v ZDA, njegova letna razstava pa poteka že 149 let.