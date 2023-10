Velikanski bik je tako velik, da ga ni mogoče zaklati ali prodati

Avstralija je znana po prostranih pokrajinah in edinstvenem živalskem svetu. Tem se je pridružila tudi ena, ki stoji z glavo nad ostalimi – dobesedno in figurativno. Spoznajte Knickers, dva metra visokega in 1400 kilogramov težkega bika velikana, ki je pritegnil pozornost sveta in kljuboval vsem pričakovanjem.

Knickers ni običajna rejna žival. Je Holstein Frizijec in njegova izjemna velikost mu je prinesla naziv »največje avstralsko govedo«. Z impresivnimi 194 centimetri je višji celo od prenekaterega zvednika lige NBA. Vendar ni le njegova višina tista, ki ga dela izjemnega. Na sebi namreč nosi tudi ogromno maso. Iz njegovega mesa bi lahko naredili kar 4000 hamburgerjev, poročajo avstralski mediji.

Ko se je lastnik Knickersa Geoff Pearson odločil, da ga bo odpeljal na dražbo, ni vedel, kakšen edinstven izziv ga čaka. Mesni predelovalci, navajeni ravnanja z govedom običajne velikosti, so bili ob srečanju z Knickersom prestrašeni in nezaupljivi. Bil je preprosto prevelik za njihove objekte in zamisel, da bi ga predelali za meso, so hitro zavrnili. Knickers je zrasel do velikosti, ko ga je bilo nemogoče prodati.

Namesto da bi dočakal usodo večine goveda in končal v klavnici, je bila Knickersu usojena drugačna prihodnost. Zdaj prebiva v Lake Prestonu v Myalupu blizu Pertha, kjer preživlja svoje dni na prostranih pašnikih, kjer se pase po mili volji. Geoff je povedal: »Bilo je pretežko. Ne bi ga mogel dati v predelovalni obrat. Zato mislim, da bo živel srečno do konca svojih dni.«

Knickers priteguje pozornost od vsepovsod, tudi od svoje črede, ki mu sledi kot pravemu vodji črede. Geoff je s tem več kot zadovoljen, zato Knickersu dovoli, da se prosto sprehaja in uživa v svojem statusu.