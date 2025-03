Velik del Muskovih otrok je bil spočet zunajtelesno, zdaj dobil že štirinajstega

»Z Elonom sva se pogovarjala in ob rojstnem dnevu čudovite Arcadie sva menila, da je bolje, da tudi neposredno deliva vest o najinem čudovitem in neverjetnem sinu Seldonu Lycurgusu.« To je Shivon Zilis zapisala v objavi na omrežju X, Elon Musk pa je odgovoril z emodžijem srca. Zanimivo je, da se je novica pojavila komaj dva tedna po tistem, ko je konservativna vplivnica in pisateljica Ashley St. Clair za New York Post potrdila, da ima s tehnološkim mogotcem otroka z imenom R. S. C.; rodila ga je pred petimi meseci in takoj po rojstvu vložila zahtevo za uradni dokaz očetovstva in izključno skrbništvo.

Velik del Muskovih otrok je bil spočet zunajtelesno.

Seldon Lycurgus je četrti otrok 53-letnega južnoafriško-ameriškega milijarderja, ustanovitelja družb Tesla in SpaceX ter lastnika družbenega omrežja X (nekdanji Twitter), ki trenutno vodi še ameriški urad za vladno učinkovitost (Doge), Elona Muska in 39-letne direktorice (prav tako Muskove) družbe Neuralink Shivon Zilis. Slednja se je rodila v Kanadi, v Markhamu v Ontariu, materi indijski priseljenki in belopoltemu očetu, leta 2008 pa diplomirala na univerzi Yale iz ekonomije in filozofije.

Shivon in Elon z dvojčkoma, rojenima leta 2021 FOTO: Twitter/X

Med študijem je za ekipo Yale Bull Dogs igrala hokej na ledu kot vratarka. Po diplomi je do leta 2011 delala na področju finančnih tehnologij v državah v razvoju pri podjetju IBM. Nato je bila ena od ustanovnih vlagateljev in partnerica podjetja Bloomberg Beta, leta 2017 pa za eno leto projektna direktorica Tesle.

S pevko Grimes ima tri otroke. FOTO: Angela Weiss/AFP

Elon Musk in Shivon Zilis sta tudi temu sinu dala nekoliko nenavadno ime, Seldon po Hariju Zeldonu iz znanstvenofantastičnih romanov ameriškega pisatelja Isaaca Asimova, in Lycurgus, torej Likurg, po špartanskem zakonodajalcu, ki je uvedel vojno ureditev špartanske družbe. Njunim dosedanjim otrokom, ki so bili spočeti z zunajtelesno oploditvijo in donošeni z nadomestno materjo, je ime Azure, Strider in Arcadia.

S Shivon Zilis imata že štiri otroke.

Pisateljica Ashley St. Clair je takoj po rojstvu sina vložila zahtevo za uradni dokaz očetovstva. FOTO: X

Kot je znano, je Musk dečku, ki ga ima s kanadsko glasbenico Grimes, izbral ime X AE A-12. To je tisti štiriletnik, ki je med februarsko konferenco v Beli hiši s svojim vedenjem pritegnil vso pozornost, ko se je skrival za mizo, se metal po tleh, očetu brskal po laseh, prste druge roke pa mu vtikal v uho. Najbogatejši Zemljan ima sicer že skupno 14 otrok z različnimi partnericami; njegov prvi otrok je umrl še kot dojenček. Medtem ko ima večina Muskovih otrok razmeroma običajna ali rahlo drugačna imena, pa je z otroki, ki jih ima z Grimes, precej drugače: poleg sina X AE A-12, ki mu Musk pravi kar X, imata še hčerko Exa Dark Sideræl oziroma Y, in sina Techna Mechanicusa.