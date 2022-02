Več kot 70 let vozil brez izpita

Le kako se je toliko let, desetletij, izmikal roki pravice, se za glavo držijo angleški možje postave, potolaženi vsaj zato, ker so grozljivo kršitev odkrili med kontrolo prometa, in ne med obravnavo nesreče. V Nottinghamu so namreč nedavno ustavili voznika, starega 84 let, ki se kar 72 let vozi brez vozniškega dovoljenja. In ne le to – njegov avtomobil je brez zavarovanja!

Možakar za volanom je bil med kontrolo povsem zbran in umirjen, da bodo sledila tako šokantna razodetja, nič hudega sluteči policisti niso niti pomislili. Najprej jih je na prekršek opozorila videokamera, ki je zaznala vozilo brez zavarovanja, zato so možje v modrem počakali na modrega minija, ko je zapeljal s parkirišča supermarketa, in ga ustavili.

Še dobro, da ni bil nikoli udeležen v prometni nesreči.

Sledil je šok: prepričani, da bodo z globo kaznovali in opomnili pozabljivega voznika, so se iz oči v oči znašli s pravim predrznežem, ki jim je hladno odvrnil, da svojega avtomobila pravzaprav še nikoli ni zavaroval, saj za to ni videl potrebe. In ne le to, vozniške jim ne more izročiti v pregled, saj je sploh nima! Izpita nikoli ni opravljal, saj se je naučil voziti doma, ko jih je štel komaj 12, in od takrat uspešno vozi po otoških cestah brez težav.

In na srečo brez nezgod, kajti ne le povzročitev nesreče, že samo udeležba v nesreči brez veljavnega vozniškega dovoljenja in z nezavarovanim avtomobilom bi ga lahko spravila za zapahe, še prej pa mu pošteno spraznila račun, mu žugajo policisti, ki pri obravnavi 84-letnika niso pokazali usmiljenja in razumevanja.

Kljub starosti in očitni spretnosti za volanom je njegovo ravnanje skrajno neodgovorno, nevarno in malomarno, zato se bo med udeležence v prometu lahko vrnili šele takrat, ko bo poravnal zajetni globi za prekrške in opravil izpit. Do takrat pa bo uporabljal sredstva javnega prevoza ali hodil peš – kakor je že moral usodnega večera, saj so mu možje v modrem minija seveda zasegli.