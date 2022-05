Ste že videli pikasto zebro? Poglejte video iz Kenije

V Keniji, v nacionalnem parku Masajev Mara, živi nenavadna zebra. Ta je temnejše barve in ima pike namesto črt. Predvsem po trupu so pike zelo očitne, po nogah pa ima črte. Iz omenjenega naravnega rezervata poročajo o prvem takem primeru pri njih.

Pike so posledica genske napake, ki se imenuje psevdo melanizem in pomeni nasprotje bolezni albino. Živali so zaradi večje pigmentacije, ker proizvajajo preveč melanina, temnejše, medtem ko albino živalim primanjkuje pigmenta. Melanizem ne vpliva negativno na živali, pravzaprav imajo lahko večjo odpornost na različne bolezni.

Zaradi te bolezni smo lahko videli tigra s črnimi progami, povsem črne zebre, povsem črne pingvine, črne peteline ... Različic je veliko.