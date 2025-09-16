  • Delo d.o.o.
    Vaščani ne dajo dvestoletnih hrastov

    Billingshurstovi sestri so posadili v obdobju Jurija III.. Zavarovalnica ju hoče posekati, češ da korenine uničujejo eno od hiš.
    A. J.
     16. 9. 2025 | 09:10
    V britanski vasi Billingshurst v Zahodnem Sussexu je prebivalce razkačila zavarovalnica, ki ima namen posekati vaščanom ljuba dvestoletna hrasta. Zavarovalnica AXA trdi, da korenine teh dreves povzročajo razpoke in posedanje hiše, zgrajene v 80. letih prejšnjega stoletja, zato je vložila zahtevek za odpravo zaščitnega reda za drevesa in uspešno pridobila dovoljenje za sečnjo.

    Vaščani, ki drevesi ljubkovalno imenujejo Billingshurstovi sestri, so potezo oklicali za ekoterorizem. Več kot 2500 prebivalcev, kar je dobra tretjina, je podpisalo peticijo za ohranitev dreves, saj menijo, da sta vitalnega pomena za ekosistem skupnosti.

    2500 vaščanov je podpisalo peticijo proti sečnji.

    Zavarovalnice po vsej državi izkoriščajo pravni sistem

    »Namera odstranitve priljubljenih hrastov je za domačine srce parajoča, prav tako je neumno odstranjevati takšna drevesa. So gonilna sila biotske raznovrstnosti, odpornosti proti poplavam in podnebnim spremembam ter vir dobrega počutja,« pravi pobudnica peticije Gabi Barrett, ki poudarja, da zavarovalnica ni ustrezno raziskala vzrokov za posedanje hiše in da bi lahko bili plitvi temelji ali drugi dejavniki odgovorni za škodo.

    Lokalna svetnica Colette Blackburn je zavarovalnico pozvala, naj o potezi še enkrat premisli. Zavarovalnica se brani, da mora zaščititi dom svojega zavarovanca, vendar lokalni prebivalci trdijo, da zavarovalnice po vsej državi izkoriščajo pravni sistem in silijo finančno obremenjene občine k sečnji dreves.

    Odločitev o usodi dreves bo sprejeta na sestanku občinskega sveta, kjer bodo prebivalci imeli priložnost izraziti svoje mnenje in se boriti za ohranitev te naravne znamenitosti. Hrasta, posajena v času vladavine kralja Jurija III. (1738–1820), sta bila priča generacijam družin, ki so v njihovi senci preživljale nepozabne trenutke. Medtem lastnik hiše, ki je sprožil vso zadevo, ne želi komentirati pobude, ki jo je sprožil prek zavarovalnice. Sklepamo lahko le, da med vaščani trenutno ni najbolj priljubljen.

