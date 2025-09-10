ZASLIŠANJA PRIČ

Varnostniki, ki so videli NLP, kričali: »Prihaja naravnost proti nam!«

Marinec je poudaril, da bi bilo treba takšne dogodke preiskati, saj lahko pomenijo varnostno tveganje.
Fotografija: Veteran ameriškega letalstva Jeffrey Nuccetelli pričuje med zaslišanjem odbora ameriškega predstavniškega doma za nadzor in reforme na temo NLP-jev. FOTO: Elizabeth Frantz Reuters
Veteran ameriškega letalstva Jeffrey Nuccetelli pričuje med zaslišanjem odbora ameriškega predstavniškega doma za nadzor in reforme na temo NLP-jev. FOTO: Elizabeth Frantz Reuters

N. P.
10.09.2025 ob 16:07
N. P.
10.09.2025 ob 16:07

Ameriški kongres je v torek, 9. septembra, opravil že tretje zaslišanje o neznanih letečih predmetih od leta 2023. Pred poslanci so nastopile številne priče, med njimi tudi vojaški veterani, ki trdijo, da so doživeli nenavadne in nerazložljive dogodke.

Veteran ameriškega letalstva Jeffrey Nuccetelli je povedal, da imajo državljani pravico izvedeti resnico, ki naj bi bila že dolgo skrita in potisnjena vstran zaradi stigme in zmede. Pojasnil je, da se je med letoma 2003 in 2005 na vojaški bazi Vandenberg v Kaliforniji zgodilo pet incidentov z NLP-ji. Prvi primer, 3. oktobra 2003, je postal znan kot »incident žarečega rdečega kvadrata«. Takrat so izvajalci podjetja Boeing poročali o ogromnem, svetlečem rdečem kvadratu, ki je tiho lebdel nad obrambnima izstreliščema. Nekateri varnostniki so v paniki kričali: »Prihaja naravnost proti nam!«

Simbolična fotografija, ilustracija. FOTO: Michal-rojek Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija, ilustracija. FOTO: Michal-rojek Getty Images/istockphoto

Skrivnostni predmeti iz morja

Druga priča, član ameriške mornarice Alexandro Wiggins, je opisal dogodek s 15. februarja 2023, ko je bil na ladji USS Jackson ob obali južne Kalifornije. Trdil je, da je videl neznane predmete, ki niso imeli značilnosti letal ali dronov. Opazil je svetleč predmet v obliki kapsule bombona tik-tak, ki se je dvignil iz oceana in se nato združil s tremi drugimi podobnimi objekti. Nato so vsi skupaj izginili neverjetno hitro – brez sledi na radarju. Wiggins je poudaril, da bi bilo treba takšne dogodke preiskati, saj lahko pomenijo varnostno tveganje.

Priča neznanih zračnih pojavov (UAP) višji podčastnik ameriške mornarice Alexandro Wiggins priča pred delovno skupino. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp
Priča neznanih zračnih pojavov (UAP) višji podčastnik ameriške mornarice Alexandro Wiggins priča pred delovno skupino. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Pričo Dylana Borlanda, prav tako veterana letalstva, so zaslišali zaradi dogodka iz leta 2012. Takrat je videl približno 30 metrov velik črn kovinski trikotnik, ki je poletel v zgodnjih jutranjih urah. Objekt je bil videti, kot da je narejen iz tekočega, dinamičnega materiala, na vrhu pa se je premikala zlata »plazma«. Borland je opisal, da je ob tem čutil statiko na telesu in zaznal vonj po nevihti.

Štiri vrste Nezemljanov?

Na ločenem zaslišanju prejšnji mesec je astrofizik in svetovalec ameriške vojske dr. Eric Davis pred kongresom izjavil, da bi lahko za nekatera strmoglavljenja NLP-jev na Zemlji stale do štiri različne vrste nezemljanov: »Sivi, Nordijci, Insektoidi in Reptilijci«. Kongresnik Eric Burlison je dodal, da je za iste klasifikacije že slišal na zaprtih sestankih, a ga je presenetilo, da jih je javno omenil tako ugleden znanstvenik.

Več iz te teme:

NLP nezemljani incident neznani leteči predmet vesoljci vesolje ZDA preiskava znanstveniki vojska

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Logotip sn
