Vam na blagajni prehitro skenirajo izdelke in jih ne uspete pravočasno pospraviti?

Verjetno ste se že večkrat znašli na blagajni trgovine, kjer vam prehitro skenirajo izdelke in jih ne uspete niti sproti pospraviti v vrečko. Na vrsti je že drugi kupec, ko vi še kar pospravljate svoje izdelke. Nekemu možakarju je bilo tega dovolj, zato se je spomnil trika, kako temu narediti konec.

Na tik-toku je objavil videoposnetek, v katerem je pokazal, kako upočasnjuje postopek skeniranja. Živila je razporedi na široko po traku, namesto, da jih je položil vse na kup. »Nasvet, ki vas bo rešil: tisto, kar ste kupili, razporedite po celem traku in s tem boste pridobili na času, da svoje izdelke pospravite v vrečko,« je povedal v videoposnetku, ki si ga je ogledalo okoli 300.000 ljudi.

Mnogi so rekli, da bodo že naslednjič v trgovini uporabili ta trik, medtem ko drugi menijo, da je to nepotrebno, ker imajo radi ravno to hitrost na blagajni. Oglasila se je tudi neka blagajničarka, ki je povedala, da jih lahko nadrejeni opomni, če niso dovolj hitri, zato bi v vsakem primeru hiteli. »Jaz sem blagajničarka in lahko vam povem, da se derejo name, če nisem dovolj hitra.« Nekateri celo trdijo, da so dobili odpoved zaradi počasnega skeniranja, piše Večernji list.