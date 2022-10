V znak protesta prazni pnevmatike

Ker vlada ne ukrepa, je vzela stvari v svoje roke. Prebivalka Londona je besna na lastnike terenskih vozil, ki po njenem ne bi smeli imeti vstopa v prestolnico, njihovi lastniki pa da zanesljivo nimajo potrebe po tako potratnih vozilih, zato v znak protesta luknja njihove pnevmatike.

Kot kajenje v zaprtih prostorih

Vsakokrat se je izmazala brez kazni. FOTO: Twitter

Tako želi lastnikom prevelikih vozil onemogočiti nadaljnje onesnaževanje svoje soseske in sploh planeta, odkrito pove 62-letnica, ki so jo nekoč celo zalotili pri delu, a se je čudežno vsakokrat izmazala brez kazni. Zaposlena kot pisateljica in scenaristka je tudi okoljevarstvenica in prostovoljka pri različnih projektih, s katerimi pomaga svetu do čistejšega zraka, a kaj ko jo pri tem ovirajo neodgovorni prebivalci prestolnice, ki z vozili na štirikolesni pogon spodbujajo podnebne spremembe in zastrupljajo sebe ter okolico. Prvič je izgubila potrpljenje pred desetimi leti, ko je spoznala, da vsi ne razmišljajo skromno in ekološko kot ona, kljub svarilom naravovarstvenikov, da bo planet rešilo le takojšnje ukrepanje vsakega posameznika. Besna je preluknjala pnevmatiko terenskega vozila v svoji soseski, a je ni nihče zalotil, kmalu pa je na družabnem omrežju spoznala skupino somišljenikov, Uničevalce pnevmatik, ki si prizadevajo za prepoved terenskih vozil zaradi nenadzorovanih izpustov in škode, ki jo povzročajo naravi. »Morali bi jih prepovedati kakor kajenje v zaprtih prostorih. Tudi nad tem so se mnogi pritoževali, pa danes nihče več ne pogreša zakajenih kavarn in restavracij,« pojasnjuje jezna aktivistka, mati treh otrok, ki je sicer večkrat poskusila svoje prepričanje lastnikom potratnih vozil sporočiti prek letakov, ki jih je zatikala za brisalce, a seveda brez učinka. Priznava, da je bila tudi sama nekoč lastnica toyote RAV4, a se ji je ozaveščena odpovedala, danes pa sploh nima avtomobila.

100 je že onemogočila vožnjo.

Tako je sklenila resno udariti po mizi oziroma po pnevmatikah, ki jih zadnje mesece vztrajno prazni, tako da v pokrovček ventila stlači lečo, stročnico, in pokrovček privije, dokler se guma ne začne prazniti. Spravila se je že na več kot 100 pnevmatik, in če je terencem vsaj za kakšen dan s tem onemogočila vožnjo, je cilj vsaj delno dosegla. Kot rečeno, jo je eden od lastnikov zalotil pri delu, a potem ko mu je razložila svoje stališče, ji je menda oprostil in ni obvestil policije.