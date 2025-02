V žepu ji je eksplodiral mobilni telefon, v trgovini nastala panika (VIDEO)

V brazilskem mestu Anápolis se je v trgovini zgodil grozljiv incident – ženski je v žepu eksplodiral mobilni telefon, kar je povzročilo požar na njenih hlačah. Mobitel je imela spravljen v zadnjem žepu.

Dogodek so ujele tudi varnostne kamere, na posnetku je videti, kako plameni zajamejo njene hlače, medtem ko panično teče iz trgovine. Njen mož je takoj priskočil na pomoč in s svojo majico poskušal pogasiti ogenj.

Hude opekline in nujna pomoč

Ženska je utrpela opekline prve in druge stopnje na roki, podlakti, hrbtu in zadnjici ter so jo odpeljali v bolnišnico Alfredo Abrao, kjer je prejela nujno oskrbo. Njen mož, Mateus Lima, je povedal, da sta telefon Motorola Moto E32 kupila pred približno letom dni in ga redno uporabljala za plačevanje.

Podjetje Motorola se je na dogodek že odzvalo in stopilo v stik s poškodovano žensko. Napovedali so, da bodo analizirali telefon, da bi ugotovili vzrok eksplozije. Poudarili so, da so njihovi izdelki podvrženi strogim testiranjem, da bi zagotovili varno uporabo.

Kako preprečiti podobne nesreče?

Po podatkih Univerze Stanford lahko elektronske naprave, kot so telefoni in prenosni računalniki, proizvajajo prekomerno toploto, kar v nekaterih primerih lahko povzroči okvaro ali celo eksplozijo litij-ionskih baterij. Strokovnjaki zato svetujejo:

✔ Uporabo originalnih polnilcev.

✔ Ne prekrivajte telefona med polnjenjem.

✔ Izključite napravo iz elektrike, ko je popolnoma napolnjena.

✔ Uporabljajte zaščitne etuije, ki lahko zmanjšajo nevarnost v primeru pregretja.

Dogodek je še en opomin, da je pri uporabi elektronskih naprav potrebna previdnost, saj lahko nepravilno ravnanje privede do nevarnih situacij, poroča Telegraf.rs.

Preberite še: