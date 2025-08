V ZDA se je rodil dojenček, »star« 30 let (FOTO)

V ameriški zvezni državi Ohio se je 26. julija rodil Thaddeus Daniel Pierce, dojenček iz zamrznjenega zarodka, starega kar 30 let. Ko je bil ta zarodek ustvarjen, sta bila njegova zdajšnja starša Lindsey in Tim Pierce stara komaj 4 in 5 let.

Zgodba, ki jo je prvi objavil The New York Times, pretresa in navdušuje javnost – Thaddeus je bil spočet leta 1994 kot del postopka oploditve v epruveti 62-letne Linde Archerd in njenega moža. Izmed štirih ustvarjenih zarodkov je eden postal deklica, ki je danes že mati desetletne hčerke, trije pa so ostali več kot dve desetletji zamrznjeni.

»Moji trije mali upi«

Linda Archerd, ki je po ločitvi dobila skrbništvo nad zarodki, je desetletja plačevala letno hrambo v višini približno tisoč dolarjev, ker jih ni želela uničiti ali podariti za znanstvene raziskave. »To so moji geni. To je brat moje hčerke. Nisem jih mogla zavreči,« je povedala za ameriške medije.

Po vstopu v menopavzo se je odločila, da zarodke podari, vendar pod pogojem, da bodo odšli k poročenemu, krščanskemu paru iz ZDA. »Nisem želela, da gredo v tujino, in pomembno mi je bilo, da jih vzgaja krščanska družina, saj sem tudi sama kristjanka,« je razložila. Kljub številnim zavrnitvam zaradi »starosti« zarodkov jih je na koncu sprejela krščanska agencija za donacijo embrijev, v kateri je sodeloval tudi zakonca Pierce.

Rodil se je čudež

Lindsey in Tim Pierce sta se več let neuspešno borila z neplodnostjo. Ko sta raziskovala možnost posvojitve, sta prvič zasledila možnost posvojitve zarodka – in se odločila za priložnost, ki je mnogi pari nikoli ne dobijo.

Zarodek so vsadili na kliniki Rejoice Fertility, ki jo vodi dr. John Gordon, specialist za reproduktivno endokrinologijo. Gordon se zavzema za zmanjšanje števila dolgo shranjenih zarodkov, saj številni ostajajo v skladiščih desetletja. »Porod je bil težak, a zdaj sva oba dobro. Thaddeus je miren, čudovit otrok. Čudež je, da ga imava,« je ganjeno povedala mama Lindsey.

Thaddeus ni le dojenček, temveč simbol znanstvenega napredka, vztrajnosti in poguma.