V zapor zaradi kašljanja

Popolno ustavitev javnega življenja so Danci podaljšali do marca. FOTO: Tim Barsoe, Reuters

Na Danskem jemljejo kršitve ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zelo resno, nespoštljivcem, ki se požvižgajo na zdravstveno krizo, pa trda prede. Tako bo za kar štiri mesece moral v zapor mladenič, ki je marca lani zakašljal v dva policista, pri tem pa izzivalno vpil: korona.Minulo pomlad je tudi Dansko zaradi razmaha okužb doletelo popolno zaprtje javnega življenja, med rutinsko kontrolo prometa pa je dvajsetletnik drzno planil proti policistoma in začel kašljati ter strašiti, da je okužen in da je bolezen zdaj prenesel še na moža postave. Poznejše testiranje je sicer pokazalo, da je bil negativen, a je njegovo ravnanje kljub temu romalo na sodišče. Najprej na okrajno, kjer so ga že oprostili, a so ga pozneje obsodili na okrožnem sodišču. Mladenič se je pritožil, na danskem vrhovnem sodišču, kjer še niso obravnavali podobnega primera, pa je potegnil kratko. Tožilci so zaradi nevarnega ogrožanja javnosti, ne nazadnje obtoženec ni z gotovostjo vedel, da ni okužen, saj se pred incidentom ni testiral, zahtevali od tri do pet mesecev zapora, sodniki so se nazadnje odločili za zlato sredino. Kazen vključuje tudi njegov poskus bega med prvim zaslišanjem, so še pojasnili.Z ukrepi se ne gre šaliti, žugajo oblasti tudi v drugih evropskih državah in pa čez lužo, kjer so prav tako že doživeli nekaj podobnih primerov, predvsem v Angliji in Walesu je kar veliko nepridipravov, ki usodo izzivajo s kašljanjem v uradne osebe. Na Danskem, kjer se oblasti že dolgo spopadajo z nezaupanjem prebivalstva, si prizadevajo za dosledno obravnavo vseh kršiteljev ukrepov. Zaradi covida-19 je v tej državi umrlo več kot 2300 ljudi, potrdili so krepko čez 200.000 okužb, epidemiji pa še ni videti konca. Javnost trenutno razburjajo napovedi o uvedbi digitalnega covidnega potnega lista, ki bi pogojeval potovanja in odpravo omejitvenih ukrepov.