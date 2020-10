V zapor, ker je luknjal kondome

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ko je odkrila, da so preluknjani, ga je odslovila in prijavila. FOTO: Ponomarencko/Getty Images

Žrtev, ki je želela ostati neimenovana, je pričala, da so partnerjeva dejanja čista zloba, bivšega, ki je zdaj za zapahi, pa si ne želi srečati nikoli več.Sodišče v Worcestru na Otoku je zaradi posilstva na štiri leta zapora obsodilo. Moški je namreč pred vsakim spolnim odnosom s partnerico preluknjal kondom, se je izkazalo, njegovi razlogi pa so povsem bizarni, kot je ugotovilo sodišče. Ne, ni si želel oploditi partnerice proti njeni volji, kot je sprva menilo tožilstvo, ampak je tako želel sebi zagotoviti boljša občutja med penetracijo! V razmerju z dolgoletno izbranko ga je namreč motilo in jezilo, da je partnerica vztrajala pri uporabi kondoma, čeprav sta si bila vseskozi zvesta in strahu pred spolno prenosljivimi okužbami ni bilo. Ker je upal, da se bo kondom med spolnim odnosom strgal in mu tako omogočil večji užitek, je zaščito preluknjal, sčasoma pa upal, da bo izbranka že še popustila in soglašala, da je preservativ nepotreben.A se je zgodilo vse prej kot to. Ko je ženska v predalu s kondomi opazila buciko, zraven pa še nekaj poškodovanih zavitkov, je 47-letnika odslovila, izselila iz skupnega domovanja in še prijavila policiji, čez čas pa ga je doletelo vabilo na sodišče. Tam so mu očitali posilstvo, saj partnerica ne bi privolila v spolne odnose brez ali s poškodovanim kondomom, in ga nazadnje tudi obsodili.