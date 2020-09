V vesolje gre tudi kožni serum

Od kozmetike do športne opreme

Jasno je, da so Nasini projekti izjemno dragi, pravzaprav si navadni smrtniki ne moremo predstavljati milijard, ki vsako leto izpuhtijo v vesolje. Zato so vodilni pri ameriški vesoljski agenciji pod poveljem predsednikasklenili, da bodo vratolomne projekte v prihodnje podpirali tudi z denarjem pokroviteljev oziroma zasebnih podjetij. In kot se je izkazalo, je seznam zainteresiranih vlagateljev že kar dolg!Med zadnjimi se je nanj menda uvrstil ameriški kozmetični in modni velikan Estée Lauder, ki bo v oglaševanje svoje dišave na Mednarodni vesoljski postaji vložil dobrih sto tisoč evrov, je napovedala generalna direktorica podjetja. Treba je razmišljati drzno in zunaj ustaljenih okvirov, če želiš, da tvoj izdelek izstopa, je odločitev pojasnila direktorica, ki bo astronavtom zaupala preizkušanje in oglaševanje dragega seruma za nego kože. Astronavti naj bi med svojim siceršnjim raziskovanjem vesolja uporabili kakšnih deset stekleničk dragega izdelka, pri tem pa se snemali; dragoceno gradivo bo podjetje Estée Lauder uporabilo pri novi oglaševalski kampanji, so napovedali pri Nasi, kjer pričakujejo, da jim bodo zasebni vlagatelji pokrili kakšnih pet odstotkov letnih stroškov.Obeti so vsekakor dobri, kajti na krovu je menda tudi športni velikan Adidas: ta bo astronavte opremil s športnimi oblačili in supergami, ki bodo svojo uporabnost in trpežnost dokazovali v povsem drugačnem okolju, napovedujejo oglaševalci, ki se prav tako veselijo zanimivih posnetkov z vesoljske postaje. Tja naj bi poletel zmagovalec resničnostnega šova, še neznana televizijska mreža bo menda bogato poplačala ISS za sodelovanje, vesoljske podvige pa je naznanil tudi Hollywood, ki bi v vsemir poslal svojega neustrašnega junakaIn kaj na vse to poreče znanost? To je pravi cirkus, so si enotni inženirji, ki se bojijo, da bodo oglaševalski projekti v napoto resnemu raziskovalnemu delu, a če je to tisto nujno zlo, ki bo omogočalo preživetje postaje v prihodnje, bodo pač morali pogoltniti cmok. E. B.