V troje je lepše: za vikend s punco, čez teden pri zaročenki (FOTO)

V troje je lepše, bi lahko rekel 33-letni Britanec Sam Slevin, ki ima dve dekleti, ne da bi katero varal. Konec tedna živi s svojim 27-letnim dekletom Meghan v njenem dvosobnem stanovanju v Hampshiru na jugu Anglije: kuha ji in hodi z njo na dolge sprehode po gozdu ali plaži. V ponedeljek zjutraj pa se preseli k svoji 26-letni zaročenki Anni v njuno dvosobno stanovanje na terasi. Tam preživi ves teden, v petek pa se znova preseli k Meghan. Ženski vesta druga za drugo in moškega celo spodbujata. naj ohranja ta ljubezenski trikotnik. Njihova zveza se strokovno imenuje poliamorija, kar pomeni ljubiti več partnerjev naenkrat.

Sam pravi, da ne gre za seks, ampak za ljubezen.

»Večina ljudi sklepa, da gre pri poliamoriji za seks in da smo z Anno in Meghan kar naprej skupaj v trojčku. Toda ta scenarij ni za nas,« razlaga Sam. Dekleti med seboj nimata spolnih odnosov, zadovoljni sta s tem, da si delita Sama.

Sam zatrjuje, da ima seks z ureditvijo, v kateri živi, kaj malo opraviti. »Ne razumite me narobe, uživam v seksu. Vendar pa bi bil zelo utrujen, če bi šlo zgolj za to. Enostavno sem ugotovil, da hkrati gojim čustva do več kot ene osebe,« je pojasnil Sam. Preden je srečal Anno, je bil popolnoma monogamen.

Želim se spogledovati, pogovarjati z novimi ljudmi, imeti nove izkušnje.

»Annina ideja je bila, da malce odpreva svoj odnos. Sprva sem bil živčen, saj nisem vedel, kaj se bo iz tega izcimilo.« Po koncu zaprtja zaradi covida-19 sta dala oglas na spletno stran za zmenke. »Vedno sem vedel, da se ne želim počutiti omejene znotraj tradicionalnega monogamnega razmerja. Želim se spogledovati, pogovarjati z novimi ljudmi, imeti nove izkušnje, ne da bi se počutil omejenega.« Po njegovem mnenju so stroški edini minus. Hoditi z dvema ženskama je seveda precej dražje kot z eno samo.

Sprva sta bila le Sam in Anna.