V treh letih 100 posegov

Videti je kot lutka

Starši so za hčerkine plastične operacije odšteli že pol milijona. FOTOGRAFIJI: Ryanking999/Getty Images

20

lepotnih posegov je prestala v pandemskem letu.

Njena odvisnost se je razvila zelo zgodaj, takoj ko je prestopila prag najstništva, je odtavala na splet in tam ostala., ki je bila, kot pravi sama, venomer nesamozavestna in negotova, je odkrila novo poslanstvo: postala je influencerka, a je bila za to pripravljena tvegati svoje zdravje.Na platformi Sina Weibo ji sledi več kot 300.000 ljudi, ki jih nadvse zanimajo najstničine preobrazbe. Kitajka je zdaj stara šestnajst let, pred tremi leti pa je sprejela pomembno odločitev: prestala bo toliko lepotnih posegov, dokler ne bo končno zadovoljna s svojim videzom! Za zdaj je za njo že sto operacij, njene epopeje pa menda še ni konec, čeprav je že videti kakor lutka, posegi in okrevanje pa so pogosto zelo boleči. A kot zagotavlja, se ji vse muke splačajo.Ko je štela komaj trinajst let, je prepričala premožne starše, da so ji odobrili poseg na vekah, pripoveduje, zaradi česar so njene oči zdaj videti večje, sledila je operacija nosu, ki je zdaj manjši. Nato so prišli na vrsto različni vsadki in liposukcije, kljub lanski pandemiji ji je uspelo opraviti kar 20 posegov. Lepotne operacije so na Kitajskem izjemno priljubljene in imajo čedalje več privrženk med mladimi dekleti, med katerimi velja, da je lepota pot do uspeha, zakonodaja pa tega ne omejuje, dokler v poseg privolijo starši. Ti so se najprej upirali zamisli, da bi šla najstniška hči pod nož zavoljo nezadovoljstva z videzom, a ko jim je zagrozila, da bo opustila šolanje in sama našla pot do kirurga, so klonili.Zhou pojasnjuje, da jo posegi tako zelo osrečujejo, da se ne boji ne anestezije ne brazgotin in bolečega okrevanja. Ne motijo je niti stranski učinki, kot sta izguba spomina in vida: »Vsakič ko se zbudim po operaciji, sem srečna. Olajšana, da sem spet drugačna. Prej so se vsi norčevali iz mojega videza, zdaj me občudujejo.«Starši so v treh letih odšteli pol milijona za hčerkine bolestne želje, svarila zdravnikov, da se njihov otrok ne bo mogel izogniti telesnim in duševnim posledicam, pa so preslišali.