V torbi za dostavo hrane nosil mumijo

Dostavljavec hrane v mestu Puno ob jezeru Titikaka, 26-letni Julio Cesar Bermejo, je perujskim policistom, ki so ga zalotili s 600 do 800 let staro mumijo, spravljeno v izotermični torbi za dostavo, razložil, da mu služi kot »nekakšno duhovno dekle«. Mumijo je celo poimenoval, in sicer jo je krstil za Juanito, dejal pa je, da ni imel nobenega namena, da bi jo prodal. »Doma je v moji sobi, spi z mano.

Policisti zgodbi o duhovnem dekletu niso verjeli. FOTO: Perujsko Ministrstvo Za Kulturo

Skrbim zanjo,« trdi Bermejo v videoposnetku, ki je zakrožil po družbenih medijih. Kot je pojasnil, je Juanito hranil v škatli poleg televizorja, domov pa jo je pred več kot 30 leti prinesel njegov oče. Slednji naj bi jo odkupil po tem, ko so načrti, da bi bila sprejeta v muzej, padli v vodo. Po Bermejovih besedah naj bi se v torbi znašla zgolj zato, ker jo je želel pokazati prijateljem. Telo Juanite je bilo ob odkritju zavito v povoje in v položaju fetusa, kar je značilno za številne pokopane ljudi na območju v času pred prihodom Špancev.

Juanita je Juan

V preiskavi se je sicer izkazalo, da mumija ni ženskega, temveč moškega spola. »To ni Juanita, ampak Juan,« je potrdil strokovnjak na perujskem ministrstvu za kulturo in dodal, da gre za mumijo moškega, ki je bil star najmanj 45 let. Po podatkih ministrstva, ki je artefakt zdaj prevzelo v zaščito, izvira iz časa pred prihodom Špancev v Južno Ameriko, domnevno z območja Puna v perujskih Andih. Policisti iznajdljivemu dostavljavcu niso najbolj verjeli. Bermeja in še dva njegova prijatelja so pridržali, preiskujejo jih zaradi morebitnih kaznivih dejanj zoper perujsko kulturno dediščino.

V preiskavi so odkrili, da gre za moškega in ne za žensko. FOTO: Perujsko Ministrstvo Za Kulturo

Peru je izjemno bogat z arheološkimi najdišči in starodavnimi predmeti. Najbolj obiskana turistična destinacija v državi je inkovska citadela Machu Picchu v bližini mesta Cusco, ki leži slabih 400 kilometrov severno od Puna.