V tej vasi pokajo po šivih – od seksa, meščani se pritožujejo zaradi glasnih orgazmov (VIDEO)

V mali angleški vasi Alington, približno dve uri vožnje severno od Londona, se je odvijal tridnevni festival, namenjen svingerjem, ki je povzročil precejšnje razburjenje med domačini.

Na festivalu z imenom Swingathon se je zbralo okoli 1.000 obiskovalcev, kar presega število prebivalcev vasi, ki jih je le 897. Dogodek velja za največji svingerski festival v Veliki Britaniji in poteka že od leta 2020. V tem času je iz leta v leto rasel, kar pa ne navdušuje vseh prebivalcev.

V sklopu programa so bile organizirane različne aktivnosti, kot so »šotor za igro«, ples ob drogu, peneče zabave, mobilne ječe in seksualne igre, vključno z »analnim bingom«.

Nekateri vaščani pravijo, da jih je sram, ker so začeli njihov kraj imenovati »prestolnica svingerjev v Angliji«. »To je bilo vedno mirno mesto, polno družin in starejših. Lahko si predstavljate njihove obraze, ko so izvedeli, kaj se tukaj dogaja,« je dejal eden izmed domačinov.

Pritožbe zaradi »glasnih vzdihov in orgazmov«

Prav tako se več let zaporedoma pojavljajo pritožbe zaradi »glasnih vzdihov in orgazmov«, ki se jasno slišijo z območja festivala.

Čeprav nekateri razumejo, da imajo odrasli pravico početi, kar želijo, mnoge moti lokacija festivala. »Malo je neokusno, kajne? Meni preprosto ni všeč,« je dodal domačin.

Kljub temu pa organizator festivala Matthew Cole vztraja, da ni ničesar neprimernega. »Za razliko od tega, kar mnogi mislijo, tu ni razvrata, promiskuitete ali mračnih tonov. Ljudje, ki prihajajo, so odgovorni, skrbijo za zdravje in bolj pogosto prakticirajo varen seks kot povprečni obiskovalci klubov,« je poudaril.

Namen festivala je po njegovih besedah normalizacija spolne svobode in ustvarjanje varnega, vključujočega prostora za srečevanje, igro in izobraževanje.

Vstopnica za festival stane okoli 200 evrov, udeleženci pa lahko uživajo v živi glasbi, nastopih DJ-jev, delavnicah in izobraževalnih predavanjih, vse v duhu »praznovanja raznolikosti in odprtosti«, poroča informer.rs.

