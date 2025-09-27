V teh dneh leta se rodi še posebej veliko ljudi, razlog za to je očiten

V Sloveniji se ljudje rojevajo čez vse leto, a obstajajo deli leta, ko se jih rodi več kot v preostalih in en del leta je v preteklih letih še posebej izstopal.

Pretekle ugotovite Statističnega urada RS so pokazale, da se je zelo veliko ljudi pri nas rojevalo ravno v tem času leta, v katerem smo zdaj. Verjamemo, da je tako tudi letos. Še posebej veliko se ji je v preteklosti rodilo v zadnji tretjini septembra ali pa 1. oktobra. Vzrok za to bi lahko iskali v tem, da so bili devet mesecev (toliko traja povprečna nosečnost) pred tem božično-novoletni prazniki, ko se ljudje še več družijo, so še bolje razpoloženi in posledično seveda tudi hitreje skočijo med rjuhe. Statistika statističnega urada je tudi pokazala, da se je do zdaj veliko ljudi rojevalo tudi 1. januarja.

Tudi globalno gledano je bilo septembra zelo veliko rojstev. Na priljubljenem profilu na družbenem omrežju X World of Statistics, ki ima več kot 4,4 milijona sledilcev, so pred dobrima dvema letoma objavili statistiko, ki je pokazala, da se je tudi v svetovnem merilu največ ljudi rojevalo septembra (največ 9. septembra, nekoliko manj 19. in 12.). Zanimivo pa je, da je po njihovih podatkih 1. januar med dnevi, ko pa se jih je najmanj.