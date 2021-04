V štajerski piceriji zgroženi: potrebo je opravila kar pred vhodom

Lastniki štajerske picerije so zgroženi opazovali posnetek, ki ga je zabeležila njihova varnostna kamera na vhodu. Sredi belega dne je pred zaprto picerijo prikorakala ženska in poskrbela za precej neprijetno presenečenje.



Klic narave je bil očitno premočan, ženska je počepnila za igrala na terasi in kar tam opravila veliko potrebo. Sledi je sicer poskušala nekoliko prekriti, ni pa za seboj niti pospravila.



Ogorčeni lastniki so se v jezi in zgroženosti nad tem brezbrižnim dejanjem odločili, da posnetek javno delijo, a so ga pozneje s spleta umaknili.



Ja, tudi to je realnost zaprtih gostinskih lokalov.

