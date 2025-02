Podzemni morilec: v smrtonosnem jamarskem podzemlju odkrili novo vrsto stonoge

Globoko pod površjem Romunije, v eni najbolj smrtonosnih jam na svetu, je znanstvenikom pred nekaj leti uspelo identificirati novo vrsto plenilske stonoge, ki je postala nesporni kralj tega ekstremnega podzemnega ekosistema.

V jami Movile, kjer je raven kisika komaj polovična v primerjavi z običajnimi pogoji, zrak pa je nasičen z žveplovimi plini, se je razvila izolirana biosfera, ki temelji na bakterijah, ki preživljajo s pomočjo kemične sinteze ogljikovega dioksida in metana.

V tem sovražnem, strupenem okolju, kjer bi bilo že zgolj dihanje usodno za večino živih bitij, je ekipa mednarodnih znanstvenikov odkrila novega plenilca: Cryptops speleorex – stonogo, ki je s svojo velikostjo (46–52 mm) največji znani prebivalec te jame. Nova vrsta je bila opisana v recenzirani znanstveni reviji ZooKeys.

Izgubljeni svet, kjer je evolucija ubrala svojo pot

Jama Movile je bila pred milijoni let izolirana od zunanjega sveta, saj so geološke spremembe v obdobju neogena zaklenile njen ekosistem v popolno temo. Tamkajšnjo presenetljivo bogato in edinstveno favno so znanstveniki začeli odkrivati šele leta 1986, ko so romunski delavci po naključju naleteli nanjo med iskanjem primerne lokacije za gradnjo elektrarne.

Kljub smrtonosnim pogojem so raziskovalci v jami odkrili izjemno biološko raznovrstnost, ki vključuje podzemne vrste škorpijonov, pajkov, pijavk in drugih organizmov, ki so se prilagodili na življenje v popolni temi. Sprva je prevladovalo prepričanje, da jamo poseljujejo tudi nekatere vrste, ki so razširjene po površju Evrope, a se je izkazalo, da je večina njenih prebivalcev popolnoma unikatna in endemična.

Odkrili strašno stonogo

Prepričani, da se v jami skrivajo še neodkrite vrste, so znanstveniki dr. Varpu Vahtera (Univerza v Turkuju, Finska), prof. Pavel Stoev (Naravoslovni muzej v Bolgariji) in dr. Nesrine Akkari (Prirodoslovni muzej na Dunaju, Avstrija) natančno preučili nenavadno stonogo, ki sta jo med odpravo v Movile zbrala speleologa Serban Sarbu in Alexandra Maria Hillebrand.

Njihove genetske in morfološke analize so potrdile, da ta stonoga ni sorodna nobeni izmed površinskih vrst – skozi milijone let se je razvila v popolnoma nov organizem, ki je prilagojen na življenje v večni temi.

»Gre za strupenega plenilca, ki je daleč največji od vseh doslej odkritih živali v tej jami. Glede na njegovo vrhovno mesto v podzemnem ekosistemu smo vrsto poimenovali Cryptops speleorex, kar pomeni 'kralj jame',« so pojasnili raziskovalci.

Kralj podzemlja, ki vlada v smrtonosni temi

Odkritje te stonoge je še en dokaz, da narava tudi v najbolj ekstremnih in smrtonosnih okoljih najde način za razvoj življenja. Stonoga je postala vrhunski plenilec v ekosistemu, ki je popolnoma ločen od zunanjega sveta in preživi izključno s pomočjo kemične sinteze mikroorganizmov.

Znanstveniki domnevajo, da se v jami Movile še vedno skriva veliko neodkritih vrst, ki so skozi milijone let evolucije razvile neverjetne prilagoditve na ekstremne pogoje. Čeprav je ta podzemni svet za človeka smrtonosen, pa je za »kralja jame« popoln dom, kjer nesporno vlada vrhu prehranjevalne verige.

Njegovo odkritje pa odpira novo poglavje raziskovanja enega najbolj izoliranih in skrivnostnih ekosistemov na planetu.