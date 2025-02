Vsak dan gre v službo z letalom, najemnine v prestolnici so previsoke

Racheal Kaur, ki živi v Maleziji, se je zaradi visokih stanovanjskih najemnin v tamkajšnji prestolnici Kuala Lumpur odločila, da se bo v službo iz dobrih 350 kilometrov oddaljenega mesta Penang vsak dan raje vozila kar z letalom. Sam polet namreč v eno smer traja le 40 minut, to, da mora od doma zelo zgodaj, pa, kot dodaja, odtehta vse stroške, ki bi jih imela, če bi živela v malezijskem glavnem mestu.

Hkrati ji to omogoča normalno družinsko življenje. »S tem načinom prevoza grem lahko vsak dan domov, vidim svoje otroke in jim pomagam pri domači nalogi,« je povedala Kaurjeva. Pojasnila je, da ima dva otroka, ki še odraščata, zato se ji zdi še kako pomembno, da z njima preživi čim več časa.

Okoli 40 minut traja polet od Penanga do Kuala Lumpurja. FOTO: Hasnoor Hussain/Reuters

350 kilometrov stran ima delo.

In kako je videti njen delovni dan?

Vstane okoli štirih zjutraj, saj mora čez eno uro že na letališče. Ob 5.55 namreč sledi polet proti prestolnici in v pisarno prispe že ob 7.45. Dela pri letalskem prevozniku AirAsia, a kot poudarja, zaradi tega nima prav nič cenejše vozovnice oziroma mora zanjo odšteti prav toliko kot vsak drug potnik. Za najem stanovanja bi sicer morala v Kuala Lumpurju odšteti najmanj 288 evrov. Zdaj, ko se v službo vsak dan vozi z letalom, pa mora za to odšteti okoli 223 evrov. S tem da je lahko vsak dan doma, pa še hipoteko za stanovanje lahko odplača.

Kaurjeva sicer ni prva zaposlena na svetu, ki se v službo vozi z letalom. Lani je Američanka Megan Bearce tamkajšnjim medijem razkrila, da je njen mož deset let vsak dan potoval v službo v New York s pomočjo letalskega prevoza. In to iz mesta Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota do New Yorka. Direktni polet v eno smer traja skoraj tri ure.

Da se zaradi visokih življenjskih stroškov v New Yorku nekajkrat na mesec z letalom tja pripelje iz mesta Charlotte v ameriški zvezni državi Severna Karolina, pa je lani razlagala frizerka Kaitlin Jay. Direktni polet v eno smer traja skoraj dve uri. Na mesec za vozovnice porabi manj kot 960 evrov. To pa je precej manj, pravi, kot če bi si v New Yorku najela stanovanje.