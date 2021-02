V Rusiji posneli nezemeljske prizore, psi so nebesno modri (VIDEO)

Nedaleč od zaprte tovarne v ruskem Nižnem Novgorodu so opazili popolnoma modre potepuške pse. Oblasti sumijo, da je do spremembe barve dlake živali prišlo zaradi kemičnih odpadkov.Pse so po fotografiranju odpeljali na opazovanje, da bi videli, za kaj točno gre. Mnogi so to modro barvo takoj povezali s kemikalijami, ki jih je tovarna, zaprta pred šestimi leti, uporabljala v proizvodnji. Toda nekdanji stečajni upravitelj tovarne je dejal, da to ne more biti res. Najprej je zatrdil, da slike niso resnične, ampak obdelane. Kasneje je zgodbo spremenil in dejal, da je mogoče, da so psi prišli v stik z bakrovim sulfatom (modra galica).Pristojni pravijo, da bi to lahko bilo res, vendar zadevo še preiskujejo. Nejasno je, kako je lahko dlaka psov povsem modra, kot da jih je kdo prebarval z njo. Ljubitelji živali upajo, da so se psi samo valjali v modri galici, da jo bodo uspešno sprali z njih in da ne bo škodljivih vplivov na njihovo zdravje.