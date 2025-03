V restavraciji sta se polulala v lonec z juho, več kot 4000 gostov bo dobilo odškodnino

Prejšnji mesec se je v eni od restavracij v središču Šanghaja zgodil incident, ki je šokiral javnost. Dva gosta sta se med večerjo v zasebni sobi namreč odločila, da bosta malo potrebo opravila kar v lonec z juho, vse skupaj pa bi lahko ostalo skrito, če ne bi nekaj dni pozneje videoposnetek njunega početja zaokrožil po spletu in družbenih omrežjih.

Restavracija je incident uradno potrdila šele pred dnevi, ko so uspeli določiti natančen čas in lokacijo incidenta, gre namreč za znano verigo, ki ima restavracije na več koncih Kitajske.

Prevzeli odgovornost

Pristojni so priznali pomanjkljivosti v postopkih usposabljanja osebja, saj zaposleni niso pravočasno zaznali in preprečili incidenta. Kljub temu so se v restavraciji hitro odzvali, se obiskovalcem opravičili, dogodek pa obžalovali. »Popolnoma razumemo, da stresa, ki ga je ta incident povzročil našim strankam, ni mogoče v izničiti,« so zapisali v izjavi in dodali: »Pripravljeni smo prevzeti vso odgovornost.«

K slednjemu spada tudi odškodnina, ki so jo obljubili več kot 4000 gostom, ki so obiskali restavracijo v času okoli incidenta. Koliko bo znašala odškodnina, še ni znano.

Vodstvo restavracije je dogodek porjavilo tudi policistom, ki so že prijeli osumljenca, oba sta stara 17 let. Restavracija je proti njima vložila tudi civilno tožbo.