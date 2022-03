V primeru jedrskega napada bi bil ta kraj najvarnejši

Vladimir Putin je dodobra prestrašil prebivalstvo, ko je napovedal potencialno možnost jedrskega napada. Zunanji minister Sergej Lavrov je prav tako poslal opozorilo, da bo tretja svetovna vojna »jedrska in destruktivna«. Čeprav Putinovo rožljanje z jedrskim orožjem ne pomeni, da ga bo tudi uporabil, pa so mnogi začeli razmišljati, kam pobegniti, če pride to najhujšega.

Na spletu kroži zemljevid, ki prikazuje, da bi bila južna polobla najvarnejše mesto na Zemlji, piše portal Indy100.

FOTO: zaslonski posnetek

Po podatkih ameriških znanstvenikov imajo ZDA in Rusija v lasti več kot 90 odstotkov vseh jedrskih konic na svetu. V primeru nuklearne vojne bi zaradi zatemnitve sonce upadla globalna temperatura, tanjšala pa bi se tudi ozonska plast. Vegetacija bi bila slabša, bilo bi manj pridelka, suše bi bile pogostejše, zaradi tanjše ozonske plasti pa bi se razširili rak kože in opekline.

Po pisanju portala bi bil v tem primeru najvarnejši kraj nekje v Afriki ali Južni Ameriki, na območju, kjer ni preveč sonca in z bogatimi viri hrane.