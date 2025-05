V osnovno šolo Duror hodita samo dva učenca

Duror Primary je ena najmanjših šol v Združenem kraljestvu, saj ima trenutno le dva učenca. Stavba, ki stoji v višavskem naselju Duror, je iz viktorijanske dobe in je že več kot stoletje del lokalne skupnosti. Kljub svoji dolgi zgodovini se je šola v zadnjih letih soočala z velikimi izzivi zaradi upadajočega števila učencev. Predvidena je bila celo za zaprtje, saj so občinski svetniki menili, da finančno ni več vzdržna in da bi bilo v interesu otrok, da se izobražujejo drugje.

Kmalu pričakujejo več učencev, saj imajo veliko predšolskih otrok.

Vendar pa je lokalna skupnost odločno nasprotovala zaprtju šole. Starši in prebivalci Durorja so se združili in sprožili kampanjo za njeno ohranitev. Njihova prizadevanja so obrodila sadove, saj so občinski svetniki po prejemu številnih podpornih pisem in peticij odločili, da šolo obdržijo odprto. Ta odločitev je bila sprejeta kljub temu, da bi občina z zaprtjem letno prihranila več kot 100.000 funtov.

Del lokalne identitete

Eden izmed ključnih argumentov za ohranitev šole je bil, da se pričakuje, da bodo dojenčki in malčki v Durorju kmalu povečali število učencev. Sophie Hardy, mama dveh malčkov, je poudarila, da je Duror privlačen kraj za življenje kljub oddaljenosti od večjih mest. Dodala je, da bi bila izguba šole velik udarec za lokalno skupnost, zlasti za vse predšolske otroke v okolici.

Kmalu bodo mlajši vaški otroci napolnili prazne šolske klopi.

Poleg tega Duror Primary ni samo izobraževalna ustanova, temveč tudi pomemben del lokalne kulture in identitete. Šola je del skupine štirih lokalnih šol, ki skupaj izvajajo različne šolske storitve in dogodke. To sodelovanje krepi vezi med različnimi skupnostmi in omogoča učencem bolj pestro in bogato izobraževalno izkušnjo.

Z ohranitvijo šole se odpira tudi možnost, da Duror Primary postane učno središče za pomorsko izobraževanje, povezano z lokalnim izobraževanjem na področjih STEM (ta vključujejo znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko) in ekološkimi organizacijami. To bi lahko prineslo nove priložnosti za učence in dodatno okrepilo pomen šole v lokalni skupnosti.