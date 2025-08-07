CIRKUSANT SE KOPA Z ALIGATORKO

V Nemčiji živi družina z nenavadnim ljubljenčkom (FOTO)

Frau Meyer uživa v ogrevanem bazenu pred hišo.
Fotografija: Aligatorko pozna od otroštva. FOTOGRAFIJE: Lisi Niesner/Reuters
Aligatorko pozna od otroštva. FOTOGRAFIJE: Lisi Niesner/Reuters

A. J.
07.08.2025 ob 08:22
A. J.
07.08.2025 ob 08:22

Družina Kaulis iz Elmenhorsta v Nemčiji se ponaša z nenavadnim hišnim ljubljenčkom: aligatorko po imenu Frau Meyer. Za mnoge bi bila misel na aligatorja na domačem vrtu naravnost zastrašujoča, a Kaulisovi pač niso navadni družina.

Klaus Kaulis je nekdanji cirkusant, zdaj že v pokoju in že 43 let lastnik velikanskega plazilca. Aligator iz Misisipija meri kar 2,50 metra in tehta 100 kilogramov. Nekoč je Gospa Meyer nastopala v cirkuški točki in je potovala po svetu v kontejnerju, ta danes stoji na vrtu družine Kaulis. Je ogrevan, saj hladno podnebje v Nemčiji za aligatorja ni najprimernejše.

43 let je lastnik velikega plazilca.

Hranijo jo izključno v njenem kontejnerju

Nenavadni ljubljenček se redno kopa v prav tako ogrevanem vrtnem bazenu, včasih se mu v vodi pridruži tudi gospodar. Večino časa pa Frau Meyer lenari.

Težko si je predstavljati, da se lahko premika s svetlobno hitrostjo in predvsem grize s svojimi 82 zobmi. Čeprav je za večino ljudi nevarna, se članom družine Kaulis pusti crkljati. Hranijo jo izključno v njenem kontejnerju, saj tako vrta ne povezuje s hranjenjem. Kot pojasnjuje Kaulis, je aligatorka zato na vrtu vedno umirjena in ni napadalna.

Kaulisovi imajo vse potrebne dovolilnice in soglasja za Frau Meyer. Aligator je uradno registriran in družina se strogo drži predpisov. Kljub temu pa obstajajo dvomi in vprašanja glede etičnosti in varnosti ob takšnem družinskem članu. Zagovorniki pravic živali opozarjajo, da to ni vedno v interesu živali, saj lahko omejujejo njihovo naravno vedenje in potrebe. Poleg tega se postavlja vprašanje, kaj se zgodi z živaljo, če lastnik ne more več skrbeti zanjo. Tudi če je Frau Meyer mirna in prilagojena na svoje okolje, ostaja divja žival z instinkti in močjo, kar lahko predstavlja tveganje.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

